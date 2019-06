Auf Messers Schneide

Tristan Kyle Labuguen/U.S. Navy/Handout via REUTERS Kampfflieger auf der USS »Abraham Lincoln« am 14. Juni 2019 in der Arabischen See

Die US-Administration hat am Freitag morgen offenbar im letzten Augenblick einen Angriff auf den Iran gestoppt. US-Medien zufolge hatte Machthaber Donald Trump die Bombardierung von iranischen Radaranlagen und Raketenstellung bereits autorisiert, den Befehl später aber widerrufen. Der US-Präsident bestätigte das über Twitter. Der erwartete Tod von 150 Personen durch den Vergeltungsschlag »hätte in keinem Verhältnis zum Abschuss einer unbemannten Drohne gestanden«. Nach Informationen der New York Times soll allerdings die Militärführung skeptisch gegenüber einem Angriff gewesen sein, während sich Außenminister Michael Pompeo, der Nationale Sicherheitsberater John Bolton und CIA-Chefin Gina Haspel für einen solchen ausgesprochen hätten.

Der Iran hatte am Donnerstag ein Spionageflugzeug der USA abgeschossen. Staatliche Medien der Islamischen Republik zeigten am Freitag Bilder von Trümmern, die von der Drohne stammen sollen. Zugleich dementierte Teheran, in der Nacht zum Freitag von den USA vor dem bevorstehenden Angriff gewarnt worden zu sein. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten Vertreter Irans gemeldet, dass es eine durch Oman übermittelte Nachricht der USA an Teheran gegeben habe, in der eine kurze Frist gesetzt worden sei. Der iranische Sicherheitsrat wies das zurück.

Die ärztliche Friedensorganisation IPPNW warnte am Freitag vor einer militärischen Intervention im Iran und fordert die Bundesregierung auf, sich weder direkt oder indirekt an einem solchen Krieg zu beteiligen. Es dürfe auch nicht zugelassen werden, dass über deutsches Territorium US-Militärtransporte oder andere Maßnahmen für einen Krieg gegen den Iran durchgeführt werden. Insbesondere die US-Air-Base in Ramstein habe dafür eine zentrale Bedeutung. IPPNW ruft deshalb zu einer Demonstration am 29. Juni 2019 vor dem Stützpunkt auf. Schon für Donnerstag, 27. Juni, mobilisiert die Bundestagsfraktion der Linkspartei zu einer Kundgebung vor der US-Botschaft in Berlin (17–20 Uhr, Pariser Platz). (dpa/Reuters/IRNA/jW)