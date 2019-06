Come together

Marcel Kusch/dpa Nach Veranstalterangaben beteiligten sich mehr als 35.000 Menschen am Freitag an der zentralen Kundgebung in Aachen

Seit einem guten halben Jahr sind sie jede Woche auf der Straße, um die Erderwärmung zu stoppen. Am Freitag demonstrierten wieder Schülerinnen und Schüler aus mindestens 100 Ländern für mehr Klimaschutzmaßnahmen. Aktionen und Schulstreiks waren in 796 Städten angemeldet worden. In Deutschland waren 32 Städte dabei, darunter Berlin, Rostock, Friedrichshafen, Erfurt und das nordfriesische Niebüll. Außerdem gab es eine zentrale Demonstration in Aachen, zu der auch Teilnehmer aus 16 weiteren europäischen Ländern gekommen waren. Nach Angaben der Organisatoren beteiligten sich mindestens 35.000 Menschen an einem Sternmarsch durch die Aachener Innenstadt, bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe waren noch nicht alle Teilnehmer am Ort der Abschlusskundgebung angekommen. Viele waren bereits am Vortag angereist, zum Teil in Sonderzügen und Bussen. Die Stadt Aachen hatte ein Parkhaus zur Verfügung gestellt, in dem allein rund 2.700 Demonstranten auf Isomatten schlafen konnten.

Anlass für die zentrale Demonstration war der Wunsch, nach sechs Monaten zu zeigen: »Wir geben nicht auf, wir stehen ein für grenzüberschreitenden Klimaschutz und fordern die Politik auf zu handeln, statt mit RWE zu flirten«, wie es Luisa Neubauer, eine der Organisatorinnen, formulierte. Außerdem wollte man in der Nähe von Europas größtem CO2-Verursacher protestieren. Die Kraftwerke im benachbarten Rheinischen Braunkohlerevier sind für mehr als zehn Prozent der deutschen Emissionen des Treibhausgases verantwortlich. Wissenschaftler wie der spätere Nobelpreisträger Svante Arrhenius hatten schon vor über hundert Jahren erkannt, dass die Freisetzung des Gases durch die Kohleverbrennung zu einer globalen Veränderung des Klimas führen wird.

Henning Kaiser/dpa Sternmarsch in Aachen (21.6.19)

Zeitgleich mit der Aachener Demo begannen am Tagebau Garzweiler nordwestlich von Köln die Aktionen der Kampagne »Ende Gelände«. In zwei Wellen seien rund 4.000 Teilnehmer aus dem Protestcamp in Viersen in Richtung Tagebau aufgebrochen, heißt es in einer Erklärung der Kampagne. Im Tagebau soll die Infrastruktur mit friedlichen Mitteln blockiert und so der Abbau für eine gewisse Zeit gestoppt werden. Die Aktionen waren am Nachmittag noch nicht beendet. Für den Samstag sind weitere geplant.

Derweil herrschte auch in Aachen eine entschlossene Stimmung. Die dortige Demo war zwar von den Schülern geprägt, aber alle Generationen waren vertreten: Eltern mit kleinen Kindern, Grundschüler, einige Lehrer, viele Oberstufenschüler, Studenten und Großeltern. Ein alter Mann erzählte gegenüber jW, dass seine Enkel schon zu viele Fehlzeiten hätten und er sie deshalb vertrete. Er habe seinerzeit auch erst nach Feierabend gegen den Vietnamkrieg demonstriert. Parteien waren nur marginal vertreten. Ein paar Juso-Fahnen, einige der Grünen Jugend und ein kleiner Block der Linkspartei, in dem auch der Aachener Bundestagsabgeordnete Andrej Hunko und sein Kollege Lorenz Gösta Beutin mitliefen. Maurice Conrad von der Mainzer Ortsgruppe von »Fridays for Future« griff in einer Rede auf einer der Auftaktkundgebungen Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) scharf an. Dieser hatte gesagt, die Schulstreiks könnten kein Dauerzustand sein. »Das einzige, Herr Kretschmann, was kein Dauerzustand sein kann, ist, unsere Klimaziele zu verwässern. Machen Sie als Politiker Ihren Job, dann erledigt sich das mit den streikenden Schülern von ganz alleine.« Die Schüler würden weiter streiken, bis sie endlich gehört werden.