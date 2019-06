Friedensaktivisten gründen Freundeskreis

Brandenburger Juristen haben einen Freundeskreis für Abrüstung gegründet und teilten am Donnerstag dazu mit:

Im Mai 2019 hat sich in Brandenburg an der Havel der Freundeskreis Brandenburgischer Juristen für Abrüstung und gegen jeglichen Einsatz atomarer Waffen gebildet. Mitglieder sind Frau Marion Barsch (Rechtsanwältin), Frau Lore Becker (Richterin i. R.), Herr Werner Becker (Jurist, Rentner), Frau Marianne Rehda (Rechtsanwältin). Wir verstehen uns als eine Gruppe, die mit der internationalen Juristeninitiative IALANA sympathisiert, die sich seit 1988 dem Friedensrecht widmet. Wir unterstützen alle Bemühungen und Initiativen, die sich gegen das neuerliche Wettrüsten und die Beibehaltung der Stationierung atomarer Waffen auf deutschem Boden richten. Auch wir haben Sorge um die menschliche Zivilisation angesichts der zunehmenden Bedrohungen durch atomare, biologische und chemische Massenvernichtungswaffen. Wir wollen Stellung nehmen zu aktuellen Konflikten, teilnehmen an Veranstaltungen und Tagungen, selbst Projekte initiieren. Die Abschaffung des Faustrechts auf internationaler Ebene (z. B. im USA-Iran-Konflikt) muss erreicht werden. Wer Frieden haben will, muss um Frieden kämpfen. Unserem Freundeskreis können sich gern weitere Interessenten und Sympathisanten anschließen. Erreichbar sind wir unter der Mailadresse W.Becker67dkp@gmx.de.

Das Bündnis »Aufstehen gegen Rassismus« erklärte am Donnerstag zur diesjährigen bundesweiten Aktivenkonferenz in Erfurt am 29. und 30. Juni:

In Sachsen, Brandenburg und Thüringen droht bei den Landtagswahlen im Herbst eine weitere Stärkung der AfD. (…) Die AfD ist wesentlich verantwortlich für das Klima von Hass und Ausgrenzung, in dem auch tätliche Angriffe auf alle, die nicht ins rechte Weltbild passen, schon zum Alltag gehören. Der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der mutmaßlich von einem Nazi erschossen wurde, verdeutlicht, dass es einen dringenden Bedarf gibt, die Auseinandersetzung mit der AfD und der extremen Rechten ins Zentrum der gesellschaftlichen Debatte zu rücken. Wir wollen und wir müssen mit allen, die in den letzten Monaten auf den Straßen protestiert haben und nun ihrer Empörung über den Mord an Walter Lübcke Ausdruck verleihen, gemeinsam handeln. Der Kongress ist deshalb auch ein Forum zur Vernetzung der notwendigen antifaschistischen Gegenwehr.

Der Bundesverband ausländischer Studierender (BAS) forderte am Donnerstag die sofortige Rückholung von zwei abgeschobenen Studentinnen:

Nach Mitteilung der Hochschule Neubrandenburg (HSNB) und des Präsidenten des Studierendenparlaments der Hochschule Neubrandenburg wurden am 15. Mai zwei Studentinnen des Fachs Soziale Arbeit kurz vor der Abschlussphase abgeschoben. (…)

»Auch wenn die beiden Studentinnen mit einem Duldungsstatus in Neubrandenburg lebten, so stellt die Abschiebung kurz vor einem offenbar erfolgreichen Studienabschluss eine unzumutbare Härte dar und widerspricht allen Grundsätzen des Verhältnismäßigkeitsgebotes«, so Maïmouna Ouattara, Sprecherin des BAS. »Wer internationale Hochschulen haben möchte, muss verantwortungsvoll und umsichtig mit internationalen Studierenden umgehen. Egal, welchen Aufenthaltsstatus sie haben«, so Ouattara. (…)