Chronische Erkrankung

Arne Dedert/dpa Die Hoffnung stirbt zuletzt: EZB-Präsident Mario Draghi will den Euro retten

Das ist das Schöne am Kapitalismus: Wenn sich Krisen abzeichnen, kommen selbst neoliberale Betonköpfe zur Einsicht. Als hätte er nie etwas anderes behauptet, stellte sich der Präsident der deutschen Bundesbank am Mittwoch vor die Presse und gestand, das Anleihenkaufprogramm der Europäischen Zentralbank sei rechtens. Im »Fall der Fälle« müsse die Notenbank eben entschlossen handeln. Seine üblichen Tiraden über die von ihm verhasste Staatsfinanzierung behielt er dieses Mal für sich. Denn Weidmann will EZB-Chef werden, und eine Alternative zur lockeren Geldpolitik in der Euro-Zone gibt es nicht, denn der »Fall der Fälle« ist längst eingetreten.

Wie ernst die Lage ist, geht aus einer Analyse der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich – der Zusammenschluss fast aller Notenbanken – hervor. Darin heißt es, dass die vollständige Erholung des »Patienten« – gemeint ist der Kapitalismus – nicht problemlos verlaufen werde. Die finanzielle Situation sei alles andere als stabil; die Märkte in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften nach wie vor überbewertet und die Finanzierungsbedingungen weiterhin zu locker. Die Gesamtverschuldung sei weltweit bedeutend höher als vor der Krise von 2007. »Da die Zinssätze immer noch außergewöhnlich niedrig und die Zentralbankbilanzen aufgeblähter sind denn je, gibt es kaum noch Mittel im Medizinschrank, um dem Patienten wieder auf die Beine zu helfen oder ihn bei einem Rückfall zu versorgen.« Politiker und Unternehmer sollten sich auf eine »langwierige und ereignisreiche Konvaleszenz« einstellen.

Also, was sollen die Staatschefs und Notenbanker anderes tun? Am Dienstag griff der amtierende EZB-Präsident, Mario Draghi, zum Hustensaft. Sollte sich der Ausblick für die Konjunktur nicht verbessern und die Inflation im Euro-Raum nicht endlich anziehen, seien »zusätzliche Stimuli« zur bereits bestehenden Nullzinspolitik erforderlich. Eine Ausweitung des Staatsanleihenkaufprogramms sei ein denkbares Instrument.

US-Präsident Donald Trump schob daraufhin Draghi den schwarzen Peter zu. Der Euro bleibe durch die expansive Geldpolitik der EZB unterbewertet und verschaffe sich dadurch Handelsvorteile. Die US-Notenbank solle endlich mitziehen und die Zinsen senken. Doch die US-Notenbank ließ ihn mit seinen Kopfschmerzen allein. Im vergangenen Jahr hat die Federal Reserve den Leitzins bereits viermal angehoben. Billigere Dollars gibt es erstmal nicht. Der Leitzins bleibt unverändert zwischen 2,25 und 2,5 Prozent. Im Juli könne man nochmal neu verhandeln.

Trumps Problem ist, dass der Boom der US-Wirtschaft, der auf der Steuersenkung der US-Regierung im Dezember 2017 basierte, abflaut. Bei hohen Zinsen muss mehr Geld für bestehende Kredite bezahlt werden. Die Verschuldung steigt, Blasen platzen – eine Finanzkrise kann Trump im anlaufenden Präsidentschaftswahlkampf nicht gebrauchen. Für Weidmann, Draghi und Trump gilt: Die üblichen Hausmittelchen werden es nicht richten.