Fußballfans in Ägypten verhaftet

Kairo. Vor dem am heutigen Freitag beginnenden Afrika-Cup in Ägypten hat Amnesty International (AI) die Verhaftungen zahlreicher Fußballfans kritisiert. In den vergangenen Wochen seien allein mehr als 30 ägyptische Fans in Verbindung mit Terrorvorwürfen verhaftet worden, sagte Hussein Baoumi von AI der Deutschen Presseagentur. Die Menschen würden häufig nicht angeklagt, es gehe lediglich darum, sie vor dem beginnenden Fußballturnier in Ägypten von der Straße und den Stadien fernzuhalten. Fußballanhänger der Ultra-Szene waren maßgeblich am sogenannten arabischen Frühling 2011 beteiligt. (dpa/jW)