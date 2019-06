Wegen Nord-LB: Finanzminister tritt ab

Berlin. Sachsen-Anhalts Finanzminister André Schröder (CDU) ist zurückgetreten und hat damit Konsequenzen aus der Kritik an seinem Umgang mit der Landesbank Nord-LB gezogen. Er begründete seinen Schritt am Donnerstag mit mangelndem Vertrauen. Zuletzt verlor er den Rückhalt in der eigenen CDU-Fraktion. Sachsen-Anhalt beteiligt sich als Minderheitsaktionär mit 200 Millionen Euro an der Nord-LB. Schröder hatte in der Vergangenheit wiederholt betont, das Land werde kein Geld für die Bank in die Hand nehmen. (Reuters/jW)