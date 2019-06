US-Notenbank hebt Leitzins nicht an

Washington. Die US-Notenbank Federal Reserve hat den Leitzins unverändert gelassen. Der Zins bleibt auf einem Niveau zwischen 2,25 und 2,5 Prozent, teilte die Fed am Mittwoch abend in Washington mit. US-Präsident Donald Trump hatte sich zuvor für eine Absenkung des Zinses ausgesprochen, um die US-Konjunktur zu stützen. Die US-Notenbank deutete nun an, dass angesichts gestiegener »Unsicherheiten« über die Wirtschaftsentwicklung eine Zinssenkung in näherer Zukunft durchaus denkbar sei. (AFP/jW)