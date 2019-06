Boris Johnson bei Tory-Nachfolge vorn

London. Im Rennen um die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May hat Boris Johnson seinen Vorsprung ausgebaut. Beim Wahlgang der Tory-Abgeordneten am Donnerstag nachmittag entfielen auf den »Brexit«-Befürworter 157 von 311 Stimmen, wie die Parteiführung mitteilte. Innenminister Sajid Javid schied aus, nachdem er sich gegen die drei übrigen Bewerber nicht hatte durchsetzen können. Für Donnerstag abend war ein weiterer Wahlgang angesetzt, bei dem sich entscheiden sollte, ob Außenminister Jeremy Hunt oder Umweltminister Michael Gove in die Endrunde geht. (Reuters/jW)