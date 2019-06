Erdogan zweifelt Umfragen an

Istanbul. Vor der Neuwahl des Bürgermeisters in Istanbul am Sonntag hat Präsident Recep Tayyip Erdogan Umfragen angezweifelt, die den Kandidaten der Oppositionspartei CHP, Ekrem Imamoglu, vorne sehen. Vor internationalen und lokalen Journalisten in Istanbul sagte er, die Daten seien »vollkommen manipulativ und auf Bestellung gemacht« worden. Erdogan kündigte an, das Wahlergebnis zu akzeptieren. Imamoglus Sieg im ersten Wahlgang hatte der Chef der AKP, die wirtschaftlich stark mit der 15-Millionen-Einwohner-Metropole verwoben ist, über den Hohen Wahlausschuss wegen »Unregelmäßigkeiten und Korruption« annullieren lassen. (dpa/jW)