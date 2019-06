Keine Waffen für Saudi-Arabien

Simon Dawson/REUTERS

Ein Gerichtsprozess in London zu britischen Waffenlieferungen an Saudi-Arabien ist am Donnerstag von Protesten begleitet worden. Die Aktivisten forderten ein Ende der Aufrüstung des Königreichs, das seit über vier Jahren einen rücksichtslosen Krieg im Jemen führt. Das Gericht urteilte zwar, dass die Waffenlieferungen unrechtmäßig seien, dies bedeute aber nicht den sofortigen Stopp der Exporte. Die britische Regierung kündigte an, in Berufung gehen zu wollen. Zuletzt ging fast die Hälfte der Ausfuhren des sechstgrößten Waffenexporteurs nach Riad. (Reuters/jW)