Spiegel TV/ZDF Familienvater Heinrich Döbereiner will fitter werden, um ein Vorbild für seine Kinder zu sein: »Re: Für immer jung«

Re: Für immer jung

Fit bis ins hohe Alter

Jedes dritte heute in Deutschland geborene Mädchen wird voraussichtlich 100 Jahre alt werden. Äh, halt: 2050 soll nach neueren Erkenntnissen die Zivilisation zusammenbrechen. Klimawandel, Sie wissen schon. Manch älterer Mensch fühlt sich aber vielleicht dann auch noch topfit, um in Überlebenscamps mitzumischen. In den USA sinkt die Lebenserwartung bei Männern übrigens. Auch da steckt ein Krieg drin, fragt sich nur, ob nach außen oder innen.

Arte, 19.40 Uhr

DDR mobil

Zwischen Tatra-Bahn und Ikarus

Um im Nahverkehr der DDR voranzukommen, gab es unter anderem Schwarztaxis und Tatra-Bahnen – und ganz nebenbei ein Bahnnetz, das seinem Namen gerecht wurde. Wer ein Auto besaß, konnte etwas mit privaten Fahrten dazuverdienen. In den sogenannten Schwarztaxis beförderten Autobesitzer ohne Gewerbegenehmigung Fahrgäste. Heute heißt das Uber, damals war das aber keine Konkurrenz zu den offiziellen Taxis. Zwar waren sie verboten, dennoch drückten vielerorts die Behörden beide Augen zu. Für die breite Masse fuhren Busse aus Ungarn und Tatra-Straßenbahnen aus der Tschechoslowakei.

Phoenix, 20.15 Uhr

A Touch of Sin

Der Minenarbeiter Dahai, der Fabrikarbeiter Zhou San, die Saunaklub­rezeptionistin Xiao Yu und auch der Wanderarbeiter Xiao Hui wurden jahrelang ausgebeutet und waren ständigen Demütigungen ausgesetzt. Weil es offensichtlich keine Aussicht auf eine Verbesserung der desolaten Lage gibt, setzen sie sich auf ihre jeweils eigene Weise mit gewaltsamen Mitteln zur Wehr. Ein sehr interessanter Film, der im Westen mit Preisen bedacht wurde. Regie: Zhangke Jia, den man auch schon mal den Scorsese aus dem Reich der Mitte genannt hat. CHN/J/F 2013.

RBB, 23.45 Uhr

Der wilde Wald der Kaiserin

3sat-Thementag: ab ins Grüne. Ende des 19. Jahrhunderts ließ Kaiser Franz Joseph I. die Hermesvilla im Lainzer Tiergarten für Kaiserin Elisabeth errichten. Er hatte eine Geliebte und wollte sie gern loshaben, klug und emanzipiert, bzw. gspinnert wie sie nun mal war, die Sissi. In dem 25 Quadratkilometer großen Lainzer Tiergarten am Stadtrand Wiens finden zahlreiche Tiere einen Lebensraum, darunter Wildschweine, Muff­lons, Damwild, aber auch Eichenprozessionsspinner, Schusterkäfer, Feuersalamander und vom Aussterben bedrohte Flusskrebse.

3sat, 23.55 Uhr