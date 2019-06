jW

Kampf um Dollar

Zu jW vom 15./16.6.: »Beweise à la USA«

Die USA drohen mit Krieg, um die Ölversorgung »des Westens« zu schützen. Aber geht es ihnen nicht eher um die Fortsetzung des »Petrodollar«-Systems? Wenn der Dollar seine Position als globale Leitwährung einbüßen würde, wären die Folgen für sie verheerend. Die Vereinigten Staaten haben 1973 mit Saudi-Arabien vereinbart, dass das saudiarabische Öl nur in US-Dollar gehandelt werde. Bald darauf einigten sich alle Mitglieder der OPEC darauf, ihr Öl nur in US-Dollar zu verkaufen. Jedes Öl importierende Land der Welt begann damit, seine Überschüsse in Dollar anzuhäufen. Mit einer derart hohen Nachfrage nach Dollar wurde die Währung außergewöhnlich gestärkt. Das »Petrodollar«-System war ein brillanter politischer und wirtschaftlicher Schachzug. Er zwang dazu, dass das weltweite Ölgeld durch die US-Federal-Reserve fließt, und schuf eine ständig wachsende internationale Nachfrage nach US-Dollar und US-Schuldtiteln (…). Der starke Dollar erlaubte es den US-Amerikanern, eingeführte Waren günstig zu erwerben – das Petrodollar-System schuf im wesentlichen einen Zuschuss für die US-Verbraucher auf Kosten des Rests der Welt. Hier aber ergab sich für die USA letztlich ein Nachteil: Die billigen Importe setzten der US-Industrie hart zu. Das Verschwinden von Produktionsarbeitsplätzen bleibt heute eine der größten Herausforderungen. Donald Trumps Handeln, seien es wirtschaftliche oder direkte Kriegsdrohungen, ist nur in diesem Zusammenhang zu verstehen.

Istvan Hidy, per E-Mail

Geist aus der Flasche

Zu jW vom 15./16.6.: »Bloß eine Luftnummer«

Was hat Ihnen den Tag verhagelt, Herr Sprenger? Schon Oberblödel Oliver Welke kommentierte in seiner »Heute-Show«: Freunde, lasst das mit der Enteignung, denn es stellt sich die Frage, warum man Immobilienhaien wie der Deutschen Wohnen (DW) erst ermöglicht, sich Liegenschaften für einen Appel und ein Ei unter den Nagel zu reißen, und ihnen dann auch noch das Geld für die Entschädigung hinterherschmeißt! Gute Frage. Und die schlechte Antwort: keine Enteignung! Es ist das alte Lied – kaum will sich die Bevölkerung gegen die Knechtung durch das Kapital ansatzweise zur Wehr setzen, geraten sich die informellen Führer der Bewegung über die weitergehenden Ziele in die Haare, und so bleiben letztlich alle in den Startlöchern hocken. Der Geist der Enteignung ist aus der Flasche – und ausgerechnet Sie, Herr Sprenger, ein bekennender Kommunist, wollen ihn wieder einfangen? Natürlich muss man Ihre Bedenken auch ein wenig ernst nehmen, und es darf nicht so kommen, wie Sie in dunklen Worten mahnen. Aber muss es das? Wer sagt denn, dass, wenn der Weg der Enteignung erst mal eingeschlagen ist, die Bevölkerung Berlins bei der Frage der Entschädigung nicht ebenso kreativ und störrisch reagiert wie angesichts der hemmungslosen Bereicherung der DW? So macht man Politik – fragen Sie nach bei Marx, Lenin, Mao und Che: Die Idee, wenn sie die Massen ergreift, wird zur materiellen Gewalt.

Josef Witte, Hefei/China (über die Kommentarfunktion für Onlineabonnenten)

Enteignete Mehrheit

Zu jW vom 7.6.: »Kapital, wir müssen reden«

Rückkauf privatisierter Sozialwohnungen oder Enteignung von Spekulanten zugunsten sozial Schwacher – das geht in Zeiten des Neoliberalismus gar nicht. Wohnraumbewirtschaftung? Undenkbar! Zeter und Mordio schreien CDU, CSU und FDP unisono im Chor mit Baulöwen und Immobilienhaien. Sünde gegen den alles beherrschenden Kapitalismus. Enteignungen für den Straßenbau zur Förderung der Bauwirtschaft und der Autoindustrie sind dagegen kein Problem. Das ist ja Wirtschaftsförderung und im Kapitalismus eine Heilslehre. Der Verkauf von Sozialwohnungen an Wohnungsspekulanten mit nachfolgender Mieterhöhung und Rausschmiss der Mieter – ist blanke »Enteignung« großer Bevölkerungsschichten. Die Automobilindustrie darf unser Klima zerstören und unsere Atemluft verpesten. Die Agroindustrie darf unsere Nahrung und die Umwelt vergiften und das Gemeingut Trinkwasser verseuchen. Das ist Diebstahl unserer Lebensgrundlagen. Die Politik schützt dieses Vorgehen und fördert somit die Enteignung der Mehrheit zugunsten weniger. Oder wer enteignet Kleinbauern und indigene Völker in Afrika, Asien und Südamerika, um dort Urwälder zu roden, Bodenschätze zu rauben und riesige Plantagen für Ölpalmen, Kaffee oder Soja anzulegen und mit den Produkten die Überflussgesellschaften der Welt zu fluten? Die Politiker finden das gut so, und kaum jemand regt sich über eine solche Plünderung unserer Lebensgrundlagen auf. Und noch schlimmer: Niemand setzt sich dagegen zur Wehr. Das alles sind Beispiele legaler Enteignung, die sich beliebig fortsetzen ließen.

Conrad Fink, Freiberg am Neckar

Kein bisschen weiser

Zu jW vom 18.6.: »Hohn bei Hofe«

Es freut mich, dass Jürgen Habermas inzwischen so bedeutungslos geworden ist wie die SPD. Ach, wie lange habe ich mich von der Frankfurter Schule betören lassen. Nun erleben wir ihren endgültigen Niedergang; und das ist wunderbar. Habermas als verspotteter Hofnarr, sehr schön. Ich gebe zu: Ich war einst ein Verehrer von Theodor W. Adorno und Habermas, bin als dummer, 24jähriger Hessen-Kollegiat morgens früh um sechs Uhr von Wiesbaden nach Frankfurt geradelt, um in eine Vorlesung von Adorno zu kommen. Wie haben die Worte erst von Adorno, dann von Habermas auf uns und mich gewirkt? War die Wirkung im reinsten Sinne aufklärerisch? Nein, sie waren berauschend, machten besoffen. Und ich brauchte lange, um diese Wirkung zu begreifen. Immerhin: 1999, als die BRD-Luftwaffe die BR Jugoslawien überfiel und Habermas das mit gestelzten Worten rechtfertigte, war ich mit ihm »fertig«, diesem Apologeten des westlichen Imperialismus. Nun verzehrt er immer noch seine Professorenpension und ist überhaupt nicht weiser geworden.

Harald Friese, Köln (über die Kommentarfunktion für Onlineabonnenten)