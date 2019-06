AfD-Politiker schießen mit Pumpguns

Schwerin. Mehrere AfD-Landtagsabgeordnete und -Kommunalpolitiker aus Mecklenburg- Vorpommern sollen einem Beitrag des Norddeutschen Rundfunks (NDR) zufolge in einem Schützenverein aktiv sein, in dem auch mit Pumpguns geschossen wird. Zu den Vereinsmitgliedern gehöre auch ein Sympathisant aus der Szene der sogenannten Reichsbürger, berichtete der NDR am Mittwoch. Der Verein mit dem Namen »Smoking Guns« wurde demnach im Herbst 2016 kurz nach dem Einzug der AfD in den Schweriner Landtag gegründet. Ihm gehören laut NDR mindestens drei Abgeordnete sowie mehrere Kommunalpolitiker beziehungsweise Fraktionsmitarbeiter der AfD an. (AFP/jW)