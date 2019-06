Zeitzeichen

Gabriele Senft

Am Dienstag wurde in der jW-Ladengalerie in Berlin-Mitte eine Ausstellung mit Bildern von Künstlerinnen und Künstlern eröffnet, die in der DDR gewirkt haben. Die Malerin Martina Dost (Foto), Vorsitzende des Arbeitskreises Kultur der Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde (GBM), eröffnete in Anwesenheit von rund 80 Gästen die von Peter Michel kuratierte Schau, in der u. a. Werke von Rolf Biebl, Heidrun Hegewald und Walter Womacka zu sehen sind. Sie zeigt auch die Arbeit, die die GBM-Galerie in Berlin-Lichtenberg bis Ende 2016 in den 17 Jahren ihres Bestehens für die Erinnerung an die Kunst des sozialistischen Teils Deutschlands geleistet hat. (jW)