»Geflüchtete sind dort oben isoliert«

initiative "bürglkopf schließen" Protestzelt vor dem Innsbrucker Landesmuseum

Derzeit befinden sich mehrere Bewohnerinnen und Bewohner des »Rückkehrzentrums« Bürglkopf im österreichischen Tirol aus Protest gegen die Bedingungen in der Einrichtung im Hungerstreik. Wie konnte sich die Situation so drastisch zuspitzen?

Der Hungerstreik hat bereits am 3. Juni begonnen. Hintergrund ist, dass die Menschen darin das letzte Mittel der Wahl sehen, um in dieser Einrichtung noch Macht über den eigenen Körper ausüben zu können. Für sie ist das ein politisches Ausdrucksmittel.

In dem Zentrum ist es für sie sehr schwer, Zugang zu Rechtsmitteln zu bekommen. Vom nächstgelegenen Dorf Fieberbrunn sind sie drei bis vier Gehstunden entfernt. Es gibt lediglich einen Shuttlebus, der einmal pro Tag fährt. Auch die medizinische Versorgung ist unzureichend. Die Geflüchteten befinden sich vor allem wegen dieser Isolation dort oben, in diesem abgeschiedenen Haus, im Hungerstreik. Viele haben die Hoffnung aufgegeben, nachdem sie bereits negative Asylbescheide erhalten haben, gegen die sie gern Beschwerde einlegen würden. Manche haben keinen Pass, sollen aber trotzdem in andere Staaten abgeschoben oder zu einer »freiwilligen« Rückkehr bewegt werden.

Vor dem Innsbrucker Landesmuseum traten mehrere Personen in einen solidarischen Hungerstreik, war zu hören.

So ist es. Wir wollen dadurch für Öffentlichkeit sorgen. Die Stimmung ist zur Zeit etwas hektisch: Einige von uns sind diese Woche in die Einrichtung gefahren, weil uns die Nachricht erreichte, eine der Betreuerinnen in dem »Rückkehrzentrum« habe ein Kind zu Boden geworfen. Der solidarische Hungerstreik in Innsbruck wurde an diesem Dienstag beendet. Er begann am 8. Juni, fünf Tage nach dem am Bürglkopf. Die Person aus unseren Reihen, die an diesem Tag mit dem Essen aufhörte, hielt auch bis zum Dienstag durch, mit der Ausnahme von einem Tag. In der Zeit haben sich weitere Personen dem Protest angeschlossenen, in unterschiedlicher Dauer.

Als nächste Aktion ist am heutigen Weltflüchtlingstag ein Lichtermeer geplant. Symbolisch sollen dort Kerzen angezündet werden für die Geflüchteten, die bei der Überquerung des Mittelmeers umgekommen sind. Wir bleiben weiterhin organisiert und versuchen, mehr Druck auf die Behörden auszuüben und unsere Petition weiterzuverbreiten. Wir sind auch im Gespräch mit Politikerinnen und Politikern auf Landes- und Nationalratsebene. Zudem haben wir vor kurzem ein Schreiben verschickt, das direkt ans österreichische Bundesinnenministerium ging. Dort laden wir den aktuellen Minister Wolfgang Peschorn ein, sich ein Bild vor Ort zu machen.

Wie wurde auf Ihren Protest reagiert?

Es gab diverse Politikerinnen und Politiker, die sich dazu geäußert haben. Mesut Onay von der Alternativen Liste Innsbruck beispielsweise und einige weitere von der SPÖ, den Grünen oder den Neos. Auch unser Bürgermeister Georg Willi von den Grünen war hier vor Ort. Wir erhoffen uns eine Reaktion des Innenministeriums, aber die ist bisher ausgeblieben.

Wieso stellt man ein »Rückkehrzentrum« auf den Bürgl­kopf, komplett ab vom Schuss, auf einer Höhe von 1.250 Metern?

Mutmaßlich, um die Bewohner aus ihren solidarischen sozialen Netzwerken herauszureißen. Es geht vermutlich darum, sie an einen solchen Ort zu bringen und die dortigen Bedingungen so strukturell gewaltvoll und für die Psyche belastend zu gestalten, dass sich die Geflüchteten letztlich zu einer »freiwilligen« Rückkehr zwingen lassen. Auch, wenn das in manchen Fällen aufgrund der Staatenlosigkeit ja gar nicht möglich ist.

Wie geht es denjenigen, die sich in der Unterkunft nach wie vor im Hungerstreik befinden?

Das sind derzeit sieben oder acht Personen. Sie sind seit über zwei Wochen im Hungerstreik, weswegen wir auch angefangen haben, Vitamin-B1- und -B12-Tabletten zu besorgen und ihnen beispielsweise zu erklären, welche Formen von Zucker der Körper braucht. Viele von ihnen waren bereits nach den ersten Tagen im Krankenhaus, mit unterschiedlichsten Magen- und Nierenbeschwerden.