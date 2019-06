Kasse machen bei allen

Sina Schuldt/dpa Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU)

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat am Dienstag die deutsche »Ausländermaut« gekippt. Das ist zunächst einmal gut so. Bedürfte es noch eines Beweises, dass die BRD von Dilettanten regiert wird, voilà: Das durch Alexander Dobrindt (CSU) ausgeheckte und seinen Parteifreund Andreas Scheuer weiter eifrig gepushte Projekt ist und war immer ein Machwerk zum Fremdschämen. Unter verkehrs-, finanz-, umwelt- und klimapolitischen Gesichtspunkten ist das Vorhaben komplett sinnfrei. Der Erlös hätte sich auf kümmerlichem Niveau bewegt, und die einzige »Lenkungswirkung« des Gesetzes bestand darin, den privaten Betreibern des Kontrollsystems reichlich Staatsknete in die Kasse zu lenken. Daraus wird wohl erst einmal nichts.

Aber auf die berechtigte Schadenfreude könnten schon bald böse Überraschungen folgen. Dazu gehört nur nebenbei, dass CTS Eventim und Kapsch Traffic-Com auf Entschädigung für fest einkalkulierte Profite klagen könnten, sollte die Bundesregierung vertragsbrüchig werden. Bis jetzt hat der ganze Spaß schon 40 Millionen Euro allein für Berater und Gutachter gekostet. Viel bedrohlicher mutet allerdings an, was die EuGH-Richter in der Urteilsbegründung in einem unscheinbaren Sätzchen ankreiden: Demnach sei man Deutschland nicht gefolgt, »wenn es vorträgt, die Steuerentlastung bei der Kraftfahrzeugsteuer zugunsten der in diesem Mitgliedsstaat zugelassenen Fahrzeuge spiegle den Übergang zur Finanzierung der Straßeninfrastruktur durch alle Nutzer nach dem ›Benutzerprinzip‹ und dem ›Verursacherprinzip‹ wider«.

Moment mal! Für die Regierung ist die »Ausländermaut« nur das Vorspiel zu einer allgemeinen Maut für alle Autofahrer, deutsche wie die aus dem EU-Ausland? Klar war das bisher nur Fachleuten und ein paar kritischen Köpfen im Land. Die hatten schon im Zusammenhang mit der vor zwei Jahren auf den Weg gebrachten zentralen, privatrechtlich verfassten Infrastrukturgesellschaft Verkehr vor einem schrittweisen Ausverkauf der Autobahnen an renditehungrige Banken und Versicherungen gewarnt. Den Fahrplan der Quasiprivatisierung haben die Wirtschaftsprüfer von Pricewaterhouse Coopers (PWC) und der Kanzlei Graf von Westphalen schon vor Jahren in einem Gutachten entworfen. Demnach sollen die Abgaben sukzessive steigen mit dem Ziel einer kompletten Nutzerfinanzierung. Genau das wünscht sich auch die EU-Kommission. Denn zahlten alle, würde auch keiner »diskriminiert«.

Klar waren derlei Planspiele nie für die Öffentlichkeit gedacht und blieben auch nach ihrer Enthüllung medial unterbelichtet. Insofern muss man dem EuGH danken, die Katze aus dem Sack gelassen zu haben, den Union und SPD stets hinter der Regierungsbank versteckt hielten. Gerade ertappt, macht sich jetzt sogar Verkehrsminister Scheuer ehrlich: Gestern kündigte er einen möglichen Neuanlauf an: »Das Prinzip der Finanzierung der Straßen durch die Nutzer ist gerecht und richtig.« Von Ausländern sagte er nichts mehr.