»Verschleppen der Aufklärung ist ein verheerendes Signal«

Bodo Marks/dpa Demonstranten fordern Aufklärung nach dem Tod des Psychiatriepatienten in Hamburg (25.5.2019)

Vor gut sieben Wochen starb William Tonou-Mbobda im Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf, kurz UKE, nachdem er von Security-Mitarbeitern in der Psychiatrie brutal fixiert worden war (siehe jW vom 29.4.). Die Black Community in der Hansestadt hat die Herausgabe des Obduktionsberichts an die Rechtsbeistände der Angehörigen gefordert. Ist das inzwischen geschehen?

Ja. Es fehlen zwar noch die Ergebnisse von mikroskopischen und neuropathologischen Untersuchungen, aber der vorläufige Bericht wurde ausgehändigt. Das Sektionsprotokoll ist auf den 29. April datiert; ausgehändigt wurde der Bericht jedoch erst am 6. Juni, nachdem die Black Community die unverzügliche Herausgabe gefordert und ihre Unterstützer dazu aufgerufen hatte, sich an die Staatsanwaltschaft zu wenden. Aufgrund der Tatsache, dass inzwischen viel Zeit vergangen ist und die Leiche nicht unter geeigneten Bedingungen aufbewahrt wurde, kann eine zweite, unabhängige Obduktion im Auftrag der Familie nicht mehr durchgeführt werden. Der lange Zeitraum bis zur Aushändigung des Berichts wirft Fragen auf.

Gibt es neue Erkenntnisse, was bei dem Übergriff am Osterwochenende passiert ist?

Nein. Obwohl inzwischen sieben Wochen vergangen sind, wird mit dem Hinweis auf die laufenden Ermittlungen jede Information an die Öffentlichkeit verweigert. So wird jeder Ansatz eines fachlichen Diskurses durch die politisch Verantwortlichen im Keim erstickt. Unsere Anträge zur Befassung im Gesundheitsausschuss wurden von den anderen Fraktionen abgelehnt. Es ist bereits absehbar, dass sich die Hamburgische Bürgerschaft vor der Sommerpause nicht mehr mit dem Todesfall befassen wird. Das Verschleppen der Aufklärung auf der politischen Ebene ist ein verheerendes Signal.

Ihre Fraktion hat eine Anfrage in der Bürgerschaft gestellt. In der Antwort wurden Details zur personellen Lage in der Psychiatrie des UKE und der sich daraus ergebenden Gefährdungsanzeigen bekannt. Welche sind das?

Der Senat hat uns mitgeteilt, dass das Personal in der Psychiatrie im vergangenen Jahr 43 und in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres 19 Gefährdungsanzeigen gestellt hat. Das sind Hinweise an das Unternehmen, dass eine Gefahrensituation für die Beschäftigten und Patienten eintreten kann. In sehr vielen Fällen handelt es sich dabei um eine Überlastung aufgrund von Personalmangel. Bei im Schnitt fast wöchentlich einer Gefährdungsanzeige kann man nicht mehr von Einzelfällen sprechen. Hier gibt es ein strukturelles Problem.

Was müsste aus Ihrer Sicht geschehen?

Die Beschäftigten müssen durch bessere Personalschlüssel entlastet werden, wodurch Gefahrensituationen vermieden werden könnten. Eine gute Personalausstattung macht Zwangsmaßnahmen generell seltener notwendig. Der Einsatz von unqualifiziertem Sicherheitspersonal würde dadurch überflüssig.

Auch zum Einsatz von ­Security-Leuten in Kliniken hat der Senat Auskunft gegeben. Das wird sehr unterschiedlich gehandhabt.

In allen Kliniken wird Sicherheitspersonal für Wach- und Objektschutz und zur Durchsetzung des Hausrechts eingesetzt. Während in anderen Kliniken die Security nicht befugt ist, Zwangsmaßnahmen an Patienten anzuwenden, dürfen sie im UKE sowie in den Asklepios-Kliniken »Schutzaufgaben in Gefahrensituationen« wahrnehmen sowie zur Unterstützung des ärztlichen und pflegerischen Personals bei Fixierungen hinzugezogen werden.

Der Umgang mit Psychiatriepatienten ist nicht einfach, gerade wenn sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden. Sollte das überhaupt eine Aufgabe von Securities sein?

Nein, für den Umgang mit Patienten, insbesondere in der Psychiatrie, ist dieses Personal nicht ausgebildet. Zwangsmaßnahmen sollten ausschließlich dem medizinischen Personal vorbehalten sein. Das müsste entsprechend im Hamburgischen Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten geregelt werden.