Misstrauensantrag gegen Tschechiens Premier

Prag. Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis muss sich einem Misstrauensantrag stellen. Vier konservative Oppositionsparteien und die Piratenpartei einigten sich am Dienstag auf einen gemeinsamen Antrag für das Votum. Grund sind Vorwürfe gegen den Multimilliardär und Gründer der rechten Partei ANO, er und seine Firmen hätten unrechtmäßig von EU-Subventionen profitiert. Ein Termin für die Abstimmung steht noch nicht fest. Am Sonntag soll in Prag erneut eine Großdemonstration gegen Babis stattfinden. (dpa/jW)