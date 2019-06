Creditreform erwartet mehr Firmenpleiten

Düsseldorf. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland wird nach Einschätzung der Wirtschaftsauskunftei Creditreform in diesem Jahr erstmals seit einem Jahrzehnt wieder steigen. Insgesamt erwarten die Experten rund 20.000 Firmenpleiten, ein Plus von rund drei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ausschlaggebend für die erwartete Trendwende sei die schlechte Entwicklung in der exportorientierten deutschen Industrie. (dpa/jW)