Inhaftierter Demirtas gibt Wahlempfehlung

Istanbul. Wenige Tage vor der Wiederholung der Bürgermeisterwahl in Istanbul hat der inhaftierte prokurdische Politiker der HDP, Selahattin Demirtas, zur Unterstützung des Oppositionskandidaten aufgerufen. »Wir glauben, dass es heute notwendig ist, den Diskurs von Herrn Imamoglu zu unterstützen«, schrieb Demirtas am Dienstag auf Twitter. »Das ist längst keine Wahl mehr, bei der man noch eine Wahl hat.« Demirtas ließ den Aufruf kurz vor der Fortsetzung seines Hauptverfahrens wegen Terrorvorwürfen verbreiten. Er sollte am Dienstag bei der Verhandlung in Ankara aus dem Gefängnis per Video zugeschaltet werden. (dpa/jW)