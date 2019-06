Hunderttausende in DR Kongo auf der Flucht

Genf. Mehr als 300.000 Menschen sind seit Anfang Juni im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo auf der Flucht, wie die UNO am Dienstag in Genf mitteilte. Lokale Beamte hatten am Montag bestätigt, dass mehr als 161 Menschen in der vergangenen Woche in der Provinz Ituri bei bewaffneten Angriffen getötet wurden. Es habe mehrere Attacken auf Viehzüchter der Hema gegeben, die seit langem im Konflikt mit den Bauern der Lendu über Weiderecht und politische Repräsentation liegen. Die genaue Identität der Angreifer bleibt jedoch unklar. Die Fluchtbewegungen seien laut UNO vor allem für die Verfolgung und Eindämmung der Ebola-Epidemie gefährlich. (Reuters/jW)