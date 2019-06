Selenskij auf Staatsbesuch in Berlin

Berlin. Bei ihrem ersten Zusammentreffen mit dem neuen ukrainischen Präsidenten hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) klare Bedingungen für eine Aufhebung der Sanktionen gegen Russland gestellt. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Wolodimir Selenskij (Foto) am Dienstag in Berlin sprach sie aber auch von Bemühungen, Russland wieder in den Europarat zu integrieren, den Moskau als Folge der seit 2014 verhängten Sanktionen boykottiert. Selenskij wandte sich direkt an diejenigen, die eine Aufhebung forderten: »Wir wollen nicht, dass unsere europäischen Partner unter diesen Sanktionen leiden, aber es ist der einzige Weg, ohne Blutvergießen zur Beendigung dieses Konflikts zu kommen.« Zuletzt hatten sich in Deutschland einzelne Wirtschaftsvertreter und Politiker für eine Aufhebung der Sanktionen ausgesprochen. (AFP/jW)