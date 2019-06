Trump will Migranten »entfernen«

Jose Torres/Reuters Visumsantrag nicht gültig: Migrantin bricht in Abschiebehaftanstalt in Tapachula/Mexiko zusammen (10.6.2019)

US-Präsident Donald Trump hat die Ausweisung von Millionen ohne Aufenthaltsgenehmigung im Land lebenden Einwanderern angekündigt. Die meisten dieser schätzungsweise zwölf Millionen Menschen sind sogenannte Indocumentados aus Lateinamerika. Die Polizei- und Zollbehörde ICE werde schon in der nächsten Woche damit beginnen, schrieb Trump am Montag abend (Ortszeit) auf Twitter. »Sie werden ebenso schnell entfernt, wie sie reinkommen«, schrieb er und lobte zugleich Mexiko, das mit seinen seinen strengen Einwanderungsgesetzen sehr gute Arbeit leiste, um Menschen aufzuhalten.

Erzwungen hatte Trump diese mit der Androhung von Strafzöllen, sollte Mexiko nicht härter gegen Migranten vorgehen, die vor Armut und Gewalt in den mittelamerikanischen Ländern Honduras, Guatemala und El Salvador gen Norden fliehen. Mexiko hatte sich schließlich in einem Anfang Juni unterzeichneten Migrationsabkommen mit den USA verpflichtet, 6.000 Nationalgardisten an seiner Südgrenze einzusetzen und Migranten bis zu einer Gerichtsanhörung in den USA Asyl zu gewähren.

Ein Verwaltungsbeamter, der anonym bleiben wollte, erklärte gegenüber der US-Nachrichtenagentur AP, dass sich die Aussagen Trumps auf die mehr als eine Million Menschen bezögen, die bereits einen endgültigen Ausweisungsbefehl erhalten hätten, aber weiterhin im Land verblieben. Demnach glauben einige in Trumps Administration, dass es sich um eine Machtdemonstration handele, die wie Massenverhaftungen als Abschreckung für potentielle Migranten dienen soll.

Trump behauptete auf Twitter ebenfalls, dass Guatemala sich auf die Unterzeichnung eines Abkommens vorbereite, nach dem es als sicheres Drittland Asylbewerber aus den Nachbarländern aufnehmen könne. Die Menschenrechtsgruppe »Human Rights First« nannte es »einfach lächerlich«, dass die USA behaupteten, Guatemala sei in der Lage, Flüchtlinge zu schützen. Schließlich würden die eigenen Bürger fliehen. (dpa/AFP/Reuters/jW)