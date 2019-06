Reisesperre gegen Demirci aufgehoben

Istanbul. Der wegen Terrorvorwürfen in der Türkei angeklagte Kölner Sozialarbeiter und Journalist Adil Demirci verlässt nach rund zehn Monaten Untersuchungshaft und vier Monaten Ausreisesperre das Land. Ein Gericht in Istanbul habe am Montag die Reiseblockade aufgehoben, sagte Demirci gegenüber dpa. Er werde noch am Abend in die Bundesrepublik fliegen. Demirci und sein Anwalt Keles Öztürk hatten in der vergangenen Woche erneut eine Aufhebung der Sperre beantragt, nachdem Demircis Mutter am Mittwoch in Deutschland an Krebs gestorben war. Demirci hatte der dpa am Freitag gesagt, dass er an der Beerdigung teilnehmen wolle. (dpa/jW)