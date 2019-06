Rund 790 Migranten in Mexiko festgenommen

Coatzacoalcos. Im mexikanischen Bundesstaat Veracruz sind rund 790 zentralamerikanische Migranten festgenommen worden, unter ihnen knapp 370 Kinder unter acht Jahren. Sie seien in vier Lastwagen versteckt gewesen, teilte die mexikanische Migrationsbehörde am Sonntag (Ortszeit) mit. Die meisten von ihnen kämen aus Guatemala und Honduras. Nach Angaben aus Regierungskreisen wurden sechs mutmaßliche Schlepper festgenommen. US-Präsident Donald Trump hatte starken Druck auf Mexiko ausgeübt, Migranten auf dem Weg in die USA aufzuhalten, und dem südlichen Nachbarn Strafzölle angedroht. (AFP/jW)