Flüchtlinge in Mexiko befreit

Ozulama. Mexikanische Einsatzkräfte haben am Donnerstag (Ortszeit) 134 Migranten aus einem Lastwagenanhänger befreit. Wie die Regierung Mexikos mitteilte, wurde der Anhänger am Rande einer Autobahn im südöstlichen Bundesstaat Veracruz entdeckt. Die eingeschlossenen Menschen hätten erfolglos versucht, die Schlösser aufzubrechen. Einige von ihnen seien dehydriert gewesen. Mehr als die Hälfte von ihnen war den Angaben zufolge minderjährig. Medienberichten zufolge stammten alle befreiten Migranten aus Honduras und waren vermutlich auf dem Weg in die USA. (dpa/jW)