Festnahmen in Haiti nach Protesten

Port-aux-Prince. Im Rahmen der andauernden Proteste gegen die Regierung sind in Haiti zwölf Personen festgenommen worden. Das bestätigte am Freitag ein Polizeisprecher. Den Festgenommenen wird Landfriedensbruch und versuchte Brandstiftung während der Demonstrationen vorgeworfen. In dem Karibikstaat kommt es seit dem 9. Juni zu Massenprotesten gegen die Regierung von Präsident Jovenel Moïse, dem die Demonstranten die Veruntreuung von umgerechnet rund 1,8 Milliarden Euro vorwerfen. Erst am Montag war es wieder zu Protesten gekommen. (PL/jW)