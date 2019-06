jW

Gerupfte Hühner

Zu jW vom 12.6.: »Lasst Lula frei!«

Die Haft des brasilianischen Expräsidenten Lula da Silva scheint dem Ende entgegenzugehen. Zu offensichtlich ist die gesetzlich verbotene Zusammenarbeit zwischen Staatsanwaltschaft und zuständigem Richter. Das oberste Gericht Brasiliens vertagte sich bis zum 23. Juni 2019. Aber es kann dann nur ein Urteil im Fall Lula geben: die sofortige Freilassung. Auch wenn Richter Sérgio Moro nun in einer Blitzkarriere Justizminister wurde, ist er schwer zu halten. Was in den Reihen der Militärs vorgehen wird, lässt sich schwer prognostizieren. (…) Auch sie wurden manipuliert. (…) Bolsonaro ist angeschlagen. Die Linke wird profitieren. Das System – vor allem die Justiz und der Globo-Medienkonzern – steht da wie gerupfte Hühner. Eigentlich müssten die Präsidentschaftswahlen wiederholt werden, da Lula der erfolgversprechendste Kandidat war, von der Justiz aber zu Unrecht aus dem Rennen genommen wurde. (…)

Achim Lippmann, per E-Mail

Höchste Zeit

Zu jW vom 12.6.: »Die Rezessionsglocken ­läuten«

Ein »Konjunkturrückgang« ist ja, kritisch betrachtet, kein Vorgang von naturgegebener Bedeutung, vergleichbar etwa einem Erdbeben, sondern klimapolitisch eine dringend notwendige Voraussetzung. Oder glaubt vielleicht noch irgend jemand, wir hätten auch nur die geringste Chance auf Überleben bei Fortsetzung unseres bisherigen Konsumverhaltens? Jedoch gibt es da ein generelles systemisches Problem: Jede angedachte Maßnahme zur Verhinderung einer planetaren Klimakatastrophe ist nur insofern geeignet, als mit ihr zwingend auch die Systemfrage gestellt wird. Wird dies jedoch unterlassen, so wird sie in der praktischen Konsequenz immer nur neue Märkte für das Kapital – und damit neue und weitere Zerstörungen – hervorbringen. Die vom Kapitalismus verursachten ökologischen Verwüstungen mit noch mehr Kapitalismus reparieren zu wollen ist so erfolgreich, wie einen Großbrand mit Benzin zu löschen. Auffällig bei den in den Mainstreammedien inszenierten Scheindiskursen zu diesem Thema ist ferner die inhaltliche Reduzierung auf Technik und Wissenschaft sowie die nahezu völlige Ausblendung jeglicher gesellschaftspolitischen Überlegungen. Als ob wir unser destruktives Konsumverhalten einfach wie bisher ungebremst fortsetzen könnten, wenn wir lediglich ein wenig die »Technik« ändern. Und ausgerechnet und nahezu ausschließlich der Hauptverursacher, die Autoindustrie, soll diese Probleme für uns lösen. Wir brauchen dabei nichts weiter zu tun, als auch fernerhin ausschließlich und brav in unserer zugewiesenen Konsumentenrolle zu verbleiben und die heilige »Konjunktur« zu stützen. Freie Fahrt für freie Bürger! Höchste Zeit im Westen, vielleicht mal Konfuzius zu lesen und über das Verhältnis von Individuum und Kollektiv neu nachzudenken!

Reinhard Hopp, per E-Mail

Glück für Snowden

Zu jW vom 13.6.: »Reitender Bote«

Die Trennung von Exekutive und Justiz – das alte Problem einer bürgerlichen Demokratie, wie es gerade in Großbritannien zur Schau gestellt wird: Der Innenminister hat schon angekündigt, dass er Julian Assange an die USA ausliefern wird, auch wenn vorab noch das zuständige englische Gericht darüber verhandeln soll. Der Kommentar von Reinhard Lauterbach zu dem formal ähnlichen, inhaltlich jedoch unähnlichen Fall Golunow hinterlässt den Eindruck, Russland stehe eine Königin vor, die Boten zu Pferde ausschickt, und das Vereinigte Königreich (UK) sei ein Rechtsstaat. Der Begriff »Rechtsstaat« war explizit für die faschistoid verseuchte BRD bzw. heute das gesamte Deutschland erfunden worden, um es von dem sogenannten Unrechtsstaat mit Diktator Hitler an der Spitze abzusetzen. Seit langem dient der Begriff Rechtsstaat auch zur Verteufelung der DDR, die sich vergeblich um antifaschistische Politik und gegen Kriege eingesetzt hatte (…). Der Kommentar trägt nicht zur Aufklärung bei, sondern bedient Russophobie. Welch Glück für Edward Snowden, dass er formal undemokratisch von oben in sein Exil Russland durchgewinkt und willkommen geheißen wurde, welch brutales Schicksal hätte ihm sonst geblüht! Wie freundlich oder sogar solidarisch sich Russland gegenüber Whistleblowern verhält, hätte ja wenigstens erwähnt werden können.

Beate Brockmann, Praelo/Italien

Trumps Neusprech

Zu jW vom 14.6.: »Weltrichter in eigener ­Sache«

Die Bezeichnung »Sanktionen« für rechtsgrundlose und damit rechtswidrige Nötigungs- und Erpressungsversuche der USA gegen unliebsame Staaten halte ich für unangebracht. Es ist manipulatives Neusprech. Sanktion bedeutet Strafe. Mit einer Strafe wird auf ein unrechtmäßiges Verhalten reagiert. Das ist bei den »Sanktionen« der USA regelmäßig nicht der Fall. Weil mir auch kein besserer Ausdruck einfällt, schlage ich vor, künftig von sogenannten Sanktionen zu schreiben.

Dr. Wilhelm Rettler, Lutherstadt Wittenberg

Freiheit der wenigen

Zu jW vom 14.6.: »Auf den Deckel«

(…) Es gibt in Deutschland bereits eine Million wohnungsloser Menschen! Was für ein Elend – in diesem reichen Land. In den unteren Einkommensgruppen müssen Menschen 40 Prozent und mehr ihres Nettoeinkommens als Miete bezahlen. Ist das gerecht? Nein, natürlich nicht, weil die unteren Einkommensgruppen ihre Löhne nicht selbst festlegen. Das regelt der Kapitalismus – oder ist es etwa der Markt oder gar ein ungerechter Scharlatan, der zwar bessere Löhne zahlen könnte, aber lieber alles für sich behält? Die Freiheit der wenigen ist die Unfreiheit von vielen. (…) Auch die Politiker sind schuld am Mietenwahnsinn. 1988 wurde die Gemeinnützigkeit im Wohnungsbau unter Kanzler Helmut Kohl (CDU) abgeschafft. Damals gab es mehr als fünf Millionen Wohnungen mit sozialer Bindung, heute sind es gerade 1,7 Millionen, und jährlich fallen 20.000 Wohnungen aus der Preisbindung raus. Wo ist eigentlich das ganze Geld geblieben?

Herbert Müller, per E-Mail