Ein Körbchen Coladosen

»Welche Art von links willst du sein?«

»Das Gegenteil von gut« heißt eine textlastige Ausstellung zum Thema »Antisemitismus in der deutschen Linken seit 1968«, die noch bis Ende September in der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main zu besichtigen ist. Gut gemeint könnte sie durchaus sein. Am Beginn steht ein bekanntes Zitat von Jean Améry. Ende der 60er Jahre erklärte der Schriftsteller den Antizionismus der Neuen Linken zum veredelten, »ehrbaren« Antisemitismus. Das hätte vertieft und kontrovers ausgeleuchtet werden können. Aber Pustekuchen. Die Setzung wird von den Ausstellungsmachern schlicht übernommen, in der Exposition dann intellektuell unterboten.

Der Antizionismus der linksradikalen 68er wird historisch nicht nachvollzogen, über Hintergründe wie den Nahostkonflikt oder die späteren Kriege am Golf erfährt die geneigte Besucherin nichts. Am Rande werden tatsächlich antisemitische Aktionen der militanten Linken erwähnt – die Bombe der »Tupamaros Westberlin« im Jüdischen Gemeindehaus (1969) oder die Beteiligung der »Revolutionären Zellen« an einer Flugzeugentführung eines palästinensischen Kommandos, dem 1976 drei jüdische Passagiere zum Opfer fielen –, unerwähnt bleibt die Boykottparole der Hamburger Hafenstraße, die Israel in Anführungszeichen setzte (1988). Es hätte viel Material gegeben, um der Frage nachzugehen, ob und wenn ja, in welcher Form und warum ein Teil der Linken antisemitisch argumentierte, ob Antizionismus tatsächlich nur Antisemitismus ist und nichts anderes.Pueblo Tabak oder Luckies?

Dem Ernst des Themas kaum angemessen, stehen im kurzen Hauptgang bei einem Zeitungsständer mit Reprints der Wochenzeitung Jungle World und der Tageszeitung junge Welt zwei klischierte Prototypen der Linken als Pappfiguren: Der eine trägt Palituch und soll einen Antiimperialisten darstellen, der andere ist erheblich schicker angezogen und trägt einen Button mit Israel-Fahne. Später wird eine ganze Interviewtafel der antideutschen Band Egotronic gewidmet. Offenkundig rechnen sich die Ausstellungsmacher zum antideutschen Spektrum, auch wenn Kurator Tom Uhlig dies im Gespräch vehement bestreitet. Man wolle junge Leute erreichen, erklärt Uhlig, der Altersdurchschnitt der Besucherinnen und Besucher läge bei Anfang, Mitte Zwanzig.

Oberhalb des Niveaus von Geschmacksfragen ist ein pädagogischer Anspruch nicht auszumachen. Auf einer zentralen Tafel wird die Frage gestellt »Welche Art von links willst du sein?« Darunter werden »Lebensfragen am linken Kiosk« präsentiert: »Pueblo Tabak oder Lucky Strike? Bio-Zisch oder Coca-Cola? Junge Welt oder Jungle World?« Aus einem Körbchen kann der Besucher sich mit Coladosen versorgen. Prominent äußert sich Jung le World-Mitherausgeber Ivo Bozic in einer längeren Interviewsequenz, die nichts mit Antisemitismus, aber viel mit Fragen der habituellen Selbstverortung zu tun hat. Ist er »Experte« oder »Zeitzeuge«? Und zu welchem Thema eigentlich?

In der Ausstellung finden sich etliche verkürzte und fehlerhafte Aussagen zum Beispiel zu Verschwörungstheorien, zu linker Theoriebildung, zu Internationalismus und Antiimperialismus wie zu linker Politik überhaupt. Was hat das reformistische Einklagen einer angemessenen Bezahlung von bäuerlichen Produkten mit Antisemitismus in der Linken zu tun? Der Zusammenhang wird auf einer Schautafel behauptet. Was haben die Debatten um freie Liebe, »Auflösung der bürgerlichen Kleinfamilie« in der Kommune mit linkem Antisemitismus zu tun? Die 68er hätten dadurch das Bild des »angeblich triebgestörten Juden« reproduziert«, heißt es. Um Himmels willen, denkt man. Dass die Revoltierenden genausogut den antisemitischen Sexualneid hätten auf sich ziehen können, kommt den Machern nicht in den Sinn.

Die Schautafel mit der Überschrift »Wider das bürgerliche Leben« endet mit dem Satz: »So ist es kein Wunder, dass die vermeintliche Entfesselung der Sexualität Ende der 1960er Jahre keineswegs gegen Antisemitismus immunisierte.« Kopfschüttelnd geht man weiter: Schließlich haben auch Mittelamerikasolidarität, Antiatombewegung, autonome Jobberbewegung und linke Gewerkschaftspolitik dies nicht geleistet, ja und? Wenn bereits alles, was nicht gegen Antisemitismus immunisiert, in den Dunstbereich des linken Antisemitismus gerückt wird, ist die argumentative Zerstörung der Vernunft ziemlich vollkommen.

Welcher Definition von »Antisemitismus« die Ausstellung denn folge? Uhlig erklärt, man wolle nur auf tradierte Semantiken und Stereotype aufmerksam machen, die unbewusst übernommen würden. Ohne näher darauf einzugehen, folgt die Ausstellung der Annahme, es gebe einen »strukturellen Antisemitismus«, der bereits da vorliege, wo komplexe gesellschaftliche Strukturen mit Namen und Anschrift versehen werden. Allein das Benennen von Personifikationen im Kapitalismus, nicht etwa nur falsche Personifizierungen (wie der Börse, des Geldes, der Spekulation im »Juden«) seien antisemitisch. Linke Politik wird damit schon wegen ihrer Parolenhaftigkeit oder symbolhaften Reduktion als antisemitisch markiert.

Ständig stolpert der Besucher über schwer nachvollziehbare Positionierungen. Beim Konflikt zwischen dem »Shoa-Überlebenden« Theodor W. Adorno und seinen Frankfurter Soziologiestudenten zum Beispiel schlägt sich die Ausstellung ganz autoritätshörig auf die Seite des Professors, die Lust der 68er auf Konfrontation mit dem Establish­ment wird als verdächtig im Sinne des Themas ausgewiesen. Einseitigkeit sehen die Macher auch da nicht, wo sie die Boykottbewegung BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) als antisemitisch werten – und damit zwar auf einer Linie mit dem Bundestag, nicht aber der Fachwissenschaft liegen.

Der Ausklang ist restlos verwirrend. Da wollen die Ausstellungsmacher einen linken Campus-Antisemitismus in Deutschland ausmachen, können diesen jedoch nicht so recht finden – und rücken in einer Art Übersprungshandlung die postkoloniale Kritik und den postmodernen Dekonstruktivismus ins antisemitische Licht. Judith Butler wird als Israel-Hasserin markiert, ihre Forschungen zum Judentum und ihre Kritik am Zionismus werden auf den einen, in der Tat dummen Satz von ihr reduziert, Hamas und Hisbollah seien Teil der globalen Linken. Das entspricht dem Denunziationsgebaren antideutscher Kreise.

Die Ausstellung ist sachlich falsch, begriffslos, weckt falsche Assoziationen. Sie macht komplexe Debatten nicht transparent, sondern verfolgt ein einseitiges Interesse. Sie verzichtet auf Irritation, setzt auf einfache Identifikation – mit den angeblich Guten, die sich schließlich mit Jutta Ditfurth für Israel positionieren, gegen BDS und Judith Butler. Das schließt autoritär eine Debatte, verdunkelt mehr, als etwas zu erhellen.

Die vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und im Rahmen des Landesprogramms »Hessen – aktiv für Demokratie und gegen Extremismus« geförderte Exposition zeigt, wie weit antideutsche und affirmativ-proisraelische Ideologiefermente in bildungspolitische und pädagogische Einrichtungen eingesickert sind: bis auf den Grund. Interessante und wirklich bedenkenswerte Erfahrungsberichte wie jene des Pädagogikprofessors Micha Brumlik aus Frankfurt am Main, der von antisemitischen Kommentaren im Umfeld der Häuserkampfbewegung der 1970er berichtet, gehen in einer obskurantistischen Flut themenfremder Bemerkungen unter.

Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte, betont, man wolle den Diskurs ermöglichen und auch zu Kritik einladen. Er berichtet, Kritik an der Ausstellung habe es bislang nur von antideutschen und rechten Israel-Solidarisierern gegeben. Vor allem wegen des Begleitprogramms, wo mit dem früheren Taz-Redakteur Daniel Bax ein Kritiker israelischer Politik sprechen durfte. Abgesehen davon hat die Ausstellung bislang nur positive Resonanz durch die großen Medien erfahren – von FAZ über Frankfurter Rundschau und Welt bis zum Neuen Deutschland. »Das Gegenteil von gut« entspricht allerdings der deutschen »Staatsräson«, die sich um eine adäquate Darstellung der Geschichte der Linken noch nie gekümmert hat und deren Daumenregel lautet, dass Antisemit ist, wer Israel kritisiert.