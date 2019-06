Umzingelt von Finanzhaien

SPA/dpa Imran Khan (l), Ministerpräsident von Pakistan, und Mohammed bin Salman (r), Kronprinz von Saudi-Arabien, in Islamabad (18.2.2019)

Pakistans Regierung hat in der vergangenen Woche ihren Haushalt für das Anfang Juli beginnende neue Finanzjahr 2019/20 vorgestellt. Zwar konnte der völlige finanzielle Kollaps in den vergangenen Monaten immer wieder abgewendet werden. Doch abseits der Geldspritzen aus den Golfstaaten und nun wohl auch vom Internationalen Währungsfonds (IWF), mit dem sich die pakistanischen Unterhändler Mitte Mai grundlegend auf ein neues Hilfspaket in Höhe von sechs Milliarden US-Dollar hatten einigen können, werden – gerade mit den damit zusammenhängenden Auflagen – drastische Haushaltskürzungen nicht ausbleiben. Während das Kabinett unter Führung von Premier Imran Khan einerseits versucht, Ausgaben zu senken, sollen zugleich die eigenen Einnahmen, vornehmlich aus Steuern, spürbar erhöht werden. Beides ist im neuen Haushalt bereits zu weiten Teilen eingepreist. Doch stehen hinter mehreren vorgesehenen Maßnahmen noch Fragezeichen.

Bereits am vergangenen Montag, einen Tag vor der Budgetpräsentation, hatte sich der Regierungschef in einer Videobotschaft an seine Landsleute gewandt. Darin rief er vor allem zum Steuernzahlen auf – eine Botschaft, die vor allem an die Großverdiener gerichtet ist, die in der Vergangenheit immense Summen am Fiskus vorbeigeschleust haben. Mit einer Steueramnestie versuchen Khan und seine Minister nun, den schwarzen Schafen die Legalisierung ihrer Vermögenswerte und Einkommen schmackhaft zu machen. Wer bis Monatsende eine Nachtragserklärung abgibt, muss lediglich eine flache Steuerpauschale von vier Prozent auf die bisher undeklarierten Summen zahlen. Eine extra Strafe oder noch mehr reguläre Abzüge werden für den Moment nicht fällig. Unklar ist allerdings, ob dieses Lockmittel greift. Denn die Initiative in dieser Form ist im Grunde ein alter Hut: Ähnliche Vorstöße früherer Regierungen stießen nicht in der Breite auf das gewünschte Echo. Die Finanzbehörde geht davon aus, dass derzeit nur etwa zwei Millionen Bürger überhaupt eine Steuererklärung abgeben. Die mögen teilweise geschönt sein – doch der weitaus größere Rest, darunter vor allem viele Gutverdiener und Vermögende, führen nicht eine einzige Rupie Steuern an den Staat ab. Gleichwohl stehen nun 5,5 Billionen Rupien (umgerechnet 32,4 Milliarden Euro) als Steuereinnahmen im Plan. Das sind stolze 35 Prozent über dem bisherigen Wert.

Kürzen ist wiederum an anderer Stelle die Devise. Die unmittelbaren Verwaltungsausgaben der Regierung sollen im neuen Finanzjahr von 460 auf 437 Milliarden Rupien (2,57 statt 2,7 Milliarden Euro) sinken. Das mag auch angesichts des gesamten Haushaltsvolumens von etwas mehr als sieben Billionen Rupien bestenfalls als gewisses Signal verstanden werden und keine starke Wirkung entfalten. Doch auch einige Subventionen und sonstige Vergünstigungen fallen weg oder werden abgesenkt, zugleich steigen die Steuern auf bestimmte Produkte und Warengruppen. Auf Softdrinks müssen künftig 14 statt 11,5 Prozent an den Staat abgeführt werden; Säfte, Sirup und dergleichen werden künftig mit fünf Prozent des Einzelhandelspreises besteuert. Gleich 17 Prozent Mehrwertsteuer schlagen bei Ghee (der in Südasien stark genutzten zerlassenen Butter) und Speiseölen zu Buche, der gleiche Wert (bisher acht Prozent) gilt bei Zucker. Auch beim Kauf von Flüssiggas werden Kunden eine Verteuerung spüren.

Die Lebenshaltungskosten der privaten Haushalte dürften damit weiter steigen, denn nur bei wenigen Produkten wie konzentriertem Milchpulver oder Nahrungsgütern, die über Bäckereien und Restaurants angeboten werden, sinkt die bisherige Umsatzsteuer. Bei Pkw geht es nach Größe und Leistungsfähigkeit. Kleinwagen werden mit 2,5 Prozent, Typen der Mittelklasse mit fünf Prozent und schwere Brummer mit 7,5 Prozent besteuert. Textilien, Lederwaren, Sportartikel und andere Güter, die bisher steuerfrei waren, werden künftig mit einheitlich 17 Prozent belastet. Außerdem will die Regierung die Kontrollen und Meldepflichten verstärken und gegen korrupte Beamte in der zentralen Finanzbehörde (Federal Board of Revenue) vorgehen. Seit dem Amtsantritt Khans hatte es wiederholte Forderungen gegeben, das umstrittene FBR ganz aufzulösen und durch eine neue Behörde zu ersetzen.

Die ebenfalls zu Wochenbeginn vorgelegten Basisdaten zur ökonomischen Entwicklung im zu Ende gehenden Finanzjahr unterstreichen, wie zugespitzt die Situation ist. So betrug das Wirtschaftswachstum 2018 nur 3,24 Prozent – 6,2 Prozent waren im Vorjahreshaushalt vorgesehen. Bei Industrie (1,4 statt 7,6 Prozent) und Landwirtschaft (0,85 statt 3,8) stieg es besonders schwach, etwas stärker im Dienstleistungssektor (4,7 statt 6,5). Gerade im industriellen Bereich, der in den fünf Jahren zuvor stets über vier Prozentpunkte gewachsen war, ist das besorgniserregend.