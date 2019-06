»Die Starken sind sich treu geblieben«

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa Büste von Ernst Thälmann im Kunstarchiv Beeskow (20.5.2019)

Am morgigen Dienstag eröffnet in der jW-Ladengalerie die Ausstellung »Zeitzeichen«, in der Arbeiten von 36 ostdeutschen Künstlern zu sehen sein werden. Wird damit die im November 2016 geschlossene GBM-Galerie, in der 87 Expositionen mit Werken von in der DDR sozialisierten Malern, Zeichnern, Grafikern oder Bildhauern zu sehen waren, wiedererwachen?

Ja, dafür sind wir der Ladengalerie sehr dankbar. Die Galerie der »Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde«, kurz GBM, bestand 17 Jahre lang, bevor sie wegen zu hoher Mietforderungen schließen musste. Sie zeigte nicht nur Arbeiten aus den »freien« Künsten, sondern auch Werke von Karikaturisten, Gebrauchsgrafikern und Kunsthandwerkern, lud progressive Künstler aus anderen Ländern ein und hatte mit Lesungen, Filmvorführungen und Diskussionen ein umfangreiches Programm. Hauptziel war die Bewahrung geistiger Werte der »anderen Moderne« – dieser Begriff stammt von Peter H. Feist, der damit herausragende Leistungen der Kunst aus der DDR meinte. Die GBM-Galerie trug aus meiner Sicht dazu bei, dass die plumpen, dümmlichen und vandalischen Angriffe in den Jahren nach der »Wende« schrittweise nachließen, obwohl mancher kalte Krieger heute noch sein Gift verspritzt.

Sie sind der Kurator der Schau. Welche Partner standen Ihnen zur Seite?

Die Ausstellung wurde mit dem Arbeitskreis Kultur der GBM und den noch lebenden Künstlern gemeinsam vorbereitet.

Geht es hauptsächlich um Kunst aus DDR-Zeiten oder auch darum, was im Osten Ansässige danach schufen?

Es geht um eine Rückschau auf das, was in der DDR geleistet wurde, auch wenn Kunstwerke gezeigt werden, die nach 1989/90 entstanden, aber Kontinuität im Schaffen bezeugen. Mancher Künstler mutierte ja in der »Wendezeit« vom Realisten etwa zum Abstraktionisten, um marktkonform zu werden. Solche Dinge zeigen wir in unserer Ausstellung nicht. Die Starken sind sich treu geblieben, auch wenn es Nachteile brachte. Andererseits entdeckten manche westdeutsche Kunstliebhaber gerade in den Eigenheiten der Kunst von Willi Sitte, Rolf Kuhrt, Ronald Paris, Walter Womacka und anderen etwas Besonderes, Neues und bestärkten solche Künstler in ihrem Wollen. Es gibt nur einen »Zugereisten« in unserer Ausstellung: Das ist der Armenier Archi Galentz, der die Verbindung zu uns suchte und seit einiger Zeit eine Galerie im Berliner Wedding betreibt.

Sind auch die neuen Generationen, gleichsam die Kinder und Kindeskinder der Künstler, in der Ausstellung vertreten?

Nein. Wir hätten gern den Sohn von Bernhard Heisig, Johannes Heisig, dabei gehabt. Das ging aber wegen der großen Formate seiner Bilder nicht. Die Ladengalerie bietet dafür zuwenig Platz. Johannes Heisig setzt das Werk seines verstorbenen Vaters eigenwillig und mit starker Substanz fort.

Gibt es 30 Jahre nach der Maueröffnung eine »ostdeutsche bildende Kunst«, die nicht wie die übrige Kunst mit all den sonst geltenden Postmodernismen verknüpft ist? Hat sich da nicht vieles verwässert?

Der Münchener Kunsthistoriker Richard Hiepe meinte schon vor einigen Jahren: Es ist nun alles möglich geworden, aber alles auf ziemlich jämmerlichem Niveau. Ich denke, das gilt auch heute. Wenn niemand darauf achtet, dass nicht nur der Markt alles regelt, sondern dass mit der kunsthistorisch wichtigen Besinnung auf das, was in der DDR geschaffen wurde, auch ein Anspruch bewahrt wird, landen wir in einem langweiligen Einheitsbrei, wie er viele Museen heute kennzeichnet.

Was wird bei »Zeitzeichen« neben Gemälden und Zeichnungen noch zu sehen sein?

Wir zeigen auch Kleinplastiken, Keramiken von Ulli Wittich-Großkurth und Anke Besser-Güth, Karikaturen von Harald Kretzschmar und Ralf Alex Fichtner, eine sinnreiche Schmiedearbeit von Achim Kühn und eine Dokumentation über die Arbeit der GBM-Galerie.

Es gab bereits etliche Diffamierungskampagnen gegen DDR-Kunst, aber sie lebt und findet nach wie vor Resonanz. Hat sie im Substantiellen, Geistigen auch Nachfolger gefunden?

Es stimmt: Diffamierungen hat es genügend gegeben – und es gibt sie immer noch. Dass Kunst aus der DDR heute immer mehr ins öffentliche Bewusstsein rückt, dafür sorgen kluge Museumsleute wie in Rostock, Halle an der Saale, Schwerin und Beeskow. Die Dresdner Galerie Neue Meister, die auf Grund ihrer Tradition eigentlich Vorreiter sein müsste, tut sich damit schwer. Aber man soll die Hoffnung ja nicht aufgeben.