Beim Abschreiben erwischt

Wolfgang Kumm/dpa Katrin Göring-Eckardt (Grüne, r), und Annalena Baerbock (Grüne, l.), auf dem Weg zur Pressekonferenz (13.6.2019)

Die Partei Bündnis 90/Die Grünen hat ihre soziale Ader entdeckt. Speziell gegen Kinderarmut will sie nun angehen. Am Mittwoch stellten Parteichefin Annalena Baerbock und Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt in Berlin das Konzept einer Kindergrundsicherheit vor, mit dem das Dickicht aus Sozialleistungen wie Kindergeld, Kinderzuschlag und dem Hartz-IV-Satz für Kinder gelichtet werden soll.

Die am Mittwoch präsentierten Vorschläge sind allerdings gar nicht so neu, wie es mitunter dargestellt wird. Die Partei Die Linke hatte schon vor Jahren teils gleichlautende, teils weitergehende Vorschläge gemacht. Dennoch begrüßten führende Linke-Politiker den Vorstoß der Grünen und sehen darin eine Chance, gemeinsame Sache zu machen.

Bereits in ihrem Programm zur Bundestagswahl 2017 hatten die Grünen gefordert, Kindergeld und Kinderfreibeträge durch eine Grundsicherung zu ersetzen, die unabhängig vom Einkommen der Eltern gezahlt werden sollte. Konkrete Zahlen hatten sie jedoch nicht genannt. Das haben sie nun nachgeholt.

Ihr Konzept beruht auf zwei Säulen. Die erste ist der sogenannte Garantiebetrag, der das Kindergeld ablöst. Vorgesehen ist derzeit ein Betrag von 280 Euro. Alle zwei Jahre solle die Höhe unter anderem auf Grundlage des »von der Bundesregierung vorzulegenden Existenzminimumbericht« neu berechnet werden. Die zweite Säule ist der »Garantie plus«-Betrag, der Familien zusteht, die Sozialgeld bekommen, und einem Teil derer, die bisher Anspruch auf den Kinderzuschlag haben. Allerdings müssten Eltern zustimmen, dass alle von ihnen bereits in verschiedenen Behörden vorliegenden Daten zentral abgerufen werden können.

Von ihren Vorschlägen versprechen sich die Grünen auch einen Abbau von bürokratischen Hürden. Künftig sollen die Eltern zur Geburt des Kindes einmalig den Antrag stellen, was gegebenenfalls über eine digitale Serviceplattform oder per App vom Smartphone aus geschehen kann. Danach sei bis zum Erreichen der Volljährigkeit, unter Umständen auch bis zum 25. Lebensjahr, kein Ausfüllen weiterer Formulare notwendig.

Bis auf die Höhe des zu leistenden Betrages deckt sich das Konzept der Grünen mit grundlegenden Positionen der Linken. Die hatten in den vergangenen Jahren mehrfach Anträge zu dem Thema in den Bundestag eingebracht, die jedoch abgelehnt wurden. Die Grünen hatten damals entweder dagegen gestimmt oder sich der Stimme enthalten.

In einem Antrag vom Dezember 2016 hatte die Linksfraktion ihre Vorstellungen detailliert dargelegt. Sie hatte ebenfalls einen Sockelbetrag, der jedem Kind zustehen sollte, vorgeschlagen. Dieser lag allerdings bei 328 Euro im Monat. Genauso wie die Grünen jetzt, forderten die Linken die Abschaffung des Kinderfreibetrages, durch den Menschen mit höheren Einkommen bessergestellt werden. Für Kinder aus einkommensschwachen Familien sollten die Regelbedarfe neu und realistisch ermittelt werden. Auch diese Forderung findet sich jetzt im Konzept der Grünen wieder.

Nach dem Willen der Grünen bekämen Eltern pro Kind im Alter von bis zu fünf Jahren nach aktuellem Stand eine Grundsicherung von insgesamt höchstens 364 Euro im Monat, bis 13 Jahre 475 Euro, ab 14 Jahren 503 Euro. Der Unterschied zum Konzept der Linken liegt unter anderem darin, dass bei diesen Summen die Kosten für die Unterkunft schon enthalten sind. Das Konzept der Linken sah dagegen für Kinder bis fünf Jahre einen Regelbedarf von 326 Euro vor, dem noch die Kosten für die Unterkunft hinzugerechnet werden sollten. Kinder ab 14 Jahren hätten nach Vorstellungen der Linken 401 Euro Regelbedarf plus Wohnkosten im Monat erhalten. Allerdings versprechen die Grünen, sollten die realen Wohnkosten höher sein, als in der Grundsicherung berücksichtigt, dann würde die Differenz ebenfalls erstattet.

Führende Linken-Politiker befürworteten den Vorschlag der Grünen. Fraktionschef Dietmar Bartsch erklärte laut Deutscher Presseagentur, eine Kindergrundsicherung könne auch ein gemeinsames »Mitte-links-Projekt« sein. Thüringens Sozial- und Familienministerin Heike Werner (Linke) begrüßte den Vorstoß ebenfalls. Sie freue sich, dass die Grünen ein Konzept vorgelegt hätten, erklärte sie am Donnerstag in Erfurt. »Denn nur mit einer breiten politischen und gesellschaftlichen Unterstützung wird die Einführung einer Kindergrundsicherung gelingen können.«