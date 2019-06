Konkurrenz noch langsamer

Silas Stein/dpa Güterzüge stehen auf dem Gelände der DB Cargo AG in Mainz-Bischofsheim (21.5.2019)

Das Massensterben von Nebenstrecken und die Verlagerung auf die Straße waren in der alten BRD bereits seit den 1960er Jahren eingeleitet und auf dem Gebiet der DDR ab 1991 im Zeitraffer »nachgeholt« worden. Nach dem Einstieg in die Privatisierung durch Bildung der Deutschen Bahn AG (DB) wurden weitere Nebenstrecken abgehängt und Güterverkehrsanschlüsse gekappt.

Nun wird dies immer öfter in Frage gestellt. »Die Schiene kommt zurück in Regionen, die lange verwaist waren«, erklärte dieser Tage Dirk Flege, Geschäftsführer des Schienenlobbyverbands »Allianz pro Schiene« bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Dachverband der Nahverkehrsunternehmen (VDV) zu geplanten Reaktivierungen von Eisenbahnverbindungen in Deutschland. Um die von der Bundesregierung geplante Verdopplung der Fahrgastzahlen auch tatsächlich zu erreichen, müsse der Rückzug der Schiene aus der Fläche gestoppt und an geeigneten Stellen rückgängig gemacht werden, forderte VDV-Präsident Ingo Wortmann.

Beide stellen in vielen Regionen die Bereitschaft zur Reaktivierung stillgelegter Nebenstrecken fest, weil die Bewohner der Regionen und örtliche Unternehmen dies so wollten. Bundesweit gebe es etwa in Hessen, Niedersachsen und Baden-Württemberg einige erfolgreiche Vorbilder für eine gelungene Reaktivierung, die viele Menschen zum Umstieg in den Zug veranlasst habe. Die Verbände sprechen von 827 Kilometer Gleis für den Personenverkehr und 359 Kilometer Gleis für den Güterverkehr, die seit 1994 wieder in Betrieb gegangen seien. Gleichzeitig seien anderswo jedoch über 3.600 Kilometer Strecke »abbestellt« worden. In den vergangenen 25 Jahren sei die gesamte Streckenlänge von 44.600 Kilometer auf derzeit rund 38.500 Kilometer geschrumpft. »Dieser Prozess muss endlich gestoppt werden«, so Flege.

VDV und Allianz pro Schiene haben eine Liste von 186 Strecken mit über 3.000 Kilometer Länge vorgelegt, die nach ihren Untersuchungen reaktiviert werden könnten. Damit könnten »abgehängte« Regionen wieder an das überregionale Netz angebunden, Netzlücken geschlossen, Straßen entlastet und überlastete Knoten umfahren werden.

Dem Bestreben, Verkehr wieder auf die Schiene zu verlagern, steht allerdings die negative Erfahrung mit einem hemmungslosen Wettbewerb von privaten, profitorientierten Bahngesellschaften um den öffentlich subventionierten Nahverkehr im Wege. Denn schon längst hat die DB riesige Marktanteile an aggressiv und mit Niedrigpreisangeboten auftretende Konkurrenzbahnen verloren, die oftmals Ableger privater Konzerne oder europäischer Bahnen sind. Nun zeigt die Erfahrung mit solchen Unternehmen seit Jahren, dass sie die an sie gerichteten Erwartungen oft nicht erfüllen können.

So ist etwa die zwischen Mainz und Koblenz verkehrende private Mittelrheinbahn (MRB) nicht in der Lage, die vereinbarten Fahrpläne und Leistungen einzuhalten. Pendler und Schüler müssen ihr Leben darauf einrichten, dass Züge regelmäßig ausfallen. Einen holprigen Start mit Zugausfällen und drastischen Verspätungen hatten seit dem Pfingstwochenende im Großraum Stuttgart auch die Privatbahnen Go-Ahead und Abellio, die den Segen von Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) und im Ausschreibungsverfahren vor Jahren die DB verdrängt hatten. »Es wäre schön gewesen, wenn alles perfekt funktioniert hätte«, räumte Hermann kleinlaut ein und vertröstete die verärgerten Fahrgäste auf den Herbst. Bis dahin seien hoffentlich die neuen Züge geliefert und die Mängel behoben, so der Minister.