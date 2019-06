Solidarität

André Scheer/junge Welt

Rund 100 Menschen haben am Sonnabend in der Berliner Innenstadt für ein Ende der Aggression gegen Venezuela demonstriert (Foto). Vom Pariser Platz nahe dem Brandenburger Tor zogen sie zu den Zentralen von ARD und ZDF, zur britischen Botschaft, zur Deutschen Bank und zum Auswärtigen Amt, um deren Verwicklung in die Destabilisierungspolitik gegen das südamerikanische Land anzuprangern. Auch in Hamburg zog eine Demonstration zum US-Generalkonsulat an der Alster, um gegen die imperialistische Einmischung zu protestieren. (jW)