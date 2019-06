»Gehen davon aus, dass es uns alle betrifft«

Hendrik Schmidt/dpa Fahne der VVN-BdA bei Demo des Bündnisses »Dresden Nazifrei« (13.2.2015)

Sie wurden von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, der VVN-BdA, in den »SprecherInnenkreis der hessischen Landesvereinigung« und in Frankfurt am Main zu einem der drei Sprecher gewählt. Für dieses ehrenamtliche Engagement dankte Ihnen das Land Hessen aber nicht, vielmehr ließ Sie der Verfassungsschutz als »Linksextremisten« beobachten. Wie haben Sie davon erfahren?

Es gab eine Vorgeschichte: 1976 erhielt ich als Lehrer im Land Hessen Berufsverbot. Vorgeworfen wurde mir, ehrenamtliche Arbeit bei in der »Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen« zu machen. Weitere Begründung: Mein Auto sei bei einer Demonstration gegen Umweltverschmutzung der damaligen Farbwerke Hoechst gesehen worden. Das Unternehmen hatte damals chemieverseuchte Brühe in den Main gelassen. Drittens ging es um meine Mitgliedschaft in der DKP.

Im Jahr 2012, 40 Jahre nach dem sogenannten Radikalenerlass von 1972, nahmen Betroffene der Berufsverbote an einer Demo in Frankfurt gegen die NSU-Morde teil, in die der Verfassungsschutz verquickt war. Danach verabredeten wir uns bei einer Veranstaltung im Gewerkschaftshaus, um nachzufragen, ob unsere Daten noch beim Verfassungsschutz gespeichert sind. Auf die Anfrage hin erhielt Silvia Gingold, Tochter der Widerstandskämpfer Ettie und Peter Gingold sowie Sprecherin bei der VVN-BdA in Hessen und in Kassel, die Benachrichtigung, als »Linksex­tremistin« gespeichert zu sein. Gegen mich läge aber nichts vor, hieß es. Weil in ihrer Akte im Zusammenhang mit der Demo von 2012 mein Foto und mein Name auftauchten, ließ ich nicht locker und fragte immer wieder nach. Ich wollte wissen, warum mich der Geheimdienst anlügt. Am 7. Juni 2018 erhielt ich die Antwort, dass auch ich als »Linksextremist« gespeichert bin. Begründung: weil ich in Wahlfunktion bei der VVN-BdA bin. Wir machen das jetzt öffentlich, weil wir davon ausgehen, dass es uns alle mit einem solchen Ehrenamt betrifft.

Ist zu merken, dass der Verfassungsschutz Sie überwacht? Parken etwa Schlapphüte mit dem Auto vor Ihrer Haustür?

Nein, und mein Telefon funktioniert auch noch. Ich glaube, zum tatsächlichen Überwachen sind diese Leute zu faul und fischen Informationen lieber online ab. Dabei tun sie sehr geheimnisvoll, etwa wenn sie behaupten, das von mir »geltend gemachte Auskunftsinteresse« müsse zurücktreten gegenüber dem »öffentlichen Interesse« an der Geheimhaltung von Erkenntnissen des Landesamtes für Verfassungsschutzes.

Daran soll es öffentliches Interesse geben?

Ja, davon war in besagtem Schreiben die Rede.

In einem offenen Brief an den hessischen Innenminister Peter Beuth, CDU, fordern Sie Aufklärung. Gab es Reaktionen?

Der Innenminister hat noch nicht geantwortet, auch der Verfassungsschutz wird sich dazu vermutlich nicht äußern. Bislang ist einzig die bayerische VVN-BdA als »linksextremistisch« beeinflusste Organisation aufgeführt. Silvia Gingold wollte deshalb bei Ihrer Klage gegen den Verfassungsschutz wissen, was das mit ihr in Hessen zu tun habe. Als Zeugen geladene Geheimdienstleute hatten daraufhin bemerkt, es gehe nicht um den einzelnen Ort: Die VVN-BdA wirke im Verbund.

In unserem Brief fordern wir Beuth auf, zu erläutern, welche Gefahren für die »freiheitliche demokratische Grundordnung« von Mitgliedern der VVN-BdA ausgehen, wenn sie eine ehrenamtliche Wahlfunktion ausüben. Dazu muss man betonen: Mitglieder unserer Vereinigung waren an der Erstellung der hessischen Verfassung beteiligt!

Wie gehen Sie weiter vor?

Wir erwarten vom Innenminister Aufklärung. In unseren Reihen sind Mitglieder aller Parteien vertreten, nicht nur von Die Linke. Wir verlangen, die Beobachtung sofort einzustellen. Weil wir vermuten, dass Beuth das nicht tun wird, haben wir alle Fraktionen des Landtags angeschrieben – mit Ausnahme der AfD. 2017 hatte die FDP-Fraktion wissen wollen, wie arbeitsintensiv die Beobachtung der Demonstrationen in Hessen ist. Beuth zählte 197 »linksextremistisch beeinflusste« Ereignisse seit 2014 auf, darunter solche des DGB, sowie unsere jährliche Lesung am 10. Mai in Frankfurt anlässlich der Bücherverbrennung. Soviel dazu, was ihm als »linksextremistisch« gilt.