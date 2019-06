VW-Nutzfahrzeugsparte geht an die Börse

Berlin. Volkswagen will beim Börsengang seiner Nutzfahrzeugtochter Traton bis zu 1,9 Milliarden Euro einnehmen. Insgesamt würden bis zu 57,5 Millionen Aktien in einer Preisspanne zwischen 27 und 33 Euro pro Stück angeboten werden, teilte der Konzern am Donnerstag abend mit. Damit werde die Dachgesellschaft der Lkw- und Bushersteller MAN und Scania mit bis zu 16,5 Milliarden Euro bewertet. Die Papiere sollen zwischen dem 17. und 27. Juni angeboten werden, als erster Handelstag an den Börsen in Frankfurt am Main und Stockholm ist der 28. Juni geplant. (Reuters/jW)