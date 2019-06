Keine Ausnahmen für Impfung in New York

New York. Angesichts der schweren Masernepidemie schafft der US-Bundesstaat New York Ausnahmen von der Impfpflicht aufgrund religiöser Motive ab. Beide Kammern des Parlaments des Bundesstaates stimmten am Donnerstag mehrheitlich für diese Maßnahme. Der demokratische Gouverneur Andrew Cuomo hat angekündigt, das Gesetz unterzeichnen zu wollen. Der Bundesstaat ist seit dem vergangenen Herbst von einem schweren Masernausbruch betroffen. (AFP/jW)