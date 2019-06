Reitender Bote

Shamil Zhumatov/REUTERS Justizfarce vorerst beendet: Der russische Journalist Iwan Golunow nach seiner Freilassung am Dienstag in Moskau

Russlands Regierung hat die Affäre um den Reporter Iwan Golunow niedergeschlagen. Golunow kann es egal sein, wie er aus der Mühle der Justiz herausgekommen ist. Er hat Glück gehabt, und das sei ihm gegönnt. Aber die Sache stinkt auch im nachhinein.

Denn wer hat die Einstellung des Verfahrens verkündet? Der Innenminister. Ist er dafür zuständig? Nein. Wladimir Kolokolzew ist der Chef der Polizei und auf jeden Fall ein Mann der Exekutive. Man hat sich in Russland nicht einmal die Mühe gemacht, den bürokratischen Schein zu wahren und den Justizminister anzuweisen, die Ermittlungen gegen Golunow einstellen zu lassen. Und noch das hätte einen seltsamen Beigeschmack gehabt, einen Beigeschmack von Ignoranz der Gewaltenteilung. Denn eigentlich wäre das Moskauer Gericht, das den Hausarrest gegen Golunow verhängte, berufen gewesen, die Sanktionen gegen ihn aufzuheben, wenn es zu der Überzeugung gekommen wäre, dass an den Anschuldigungen nichts dran ist.

Nur traut sich offenbar kein russisches Gericht, sich der Exekutive zu verweigern. Insofern bestätigt die Einstellungsorder des Innenministers alle negativen Urteile über das Verhältnis von Justiz und Politik in Russland. Dass nämlich die Justiz nach der Pfeife der Exekutive tanzt. Fordert sie ein Urteil, liefert sie; fordert sie das Ende der Ermittlungen, liefert sie auch. Aber das eine ist nicht besser als das andere.

Man kann sich lange dabei aufhalten, dass die Trennung der Justiz von der Exekutive eine funktionale ist, also eine, die einem gemeinsamen Zweck geschuldet ist: der Staatsräson eines kapitalistischen Gemeinwesens und niemandem als ihr zum Durchbruch zu verhelfen. Letztlich also eine fiktive, weil es verfehlt wäre, von der Justiz eines bürgerlichen Staates zu erwarten, gegen dessen allgemeine Prinzipien zu urteilen. All das stimmt. Trotzdem sollte man den Unterschied zwischen der allgemeinen Staatsräson und dem besonderen Interesse irgendwelcher Staatsfunktionäre, einen Kritiker aus dem Verkehr zu ziehen, nicht aus dem Auge verlieren.

Denn in der Einstellung der Ermittlungen gegen Golunow kommt er zum Tragen. Es ist wenig tröstlich, wenn aus irgendwelchen Erwägungen heraus derselbe Minister, der an einem Tag anordnen kann, einen Verdächtigen weichzukochen und dabei »verschärfte Verhörmethoden« stillschweigend zu akzeptieren, am zweiten oder dritten Tag verfügt, das ganze Spektakel einzustellen. Was die Einstellungsverfügung von Kolokolzew suggeriert, ist, dass die Exekutive das Verfahren kontrolliert. Sie kann es einleiten, sie kann es auch wieder beenden. Das stimmt von der Seite des politischen Willens. Aber es entlarvt das Verfahren gegen Golunow damit auch als Ergebnis eines politischen Willens. Das ist der Unterschied zwischen dem reitenden Boten der Königin und einem Rechtsstaat. Oder, wenn man so will, der aufklärerische Inhalt einer Justizfarce.