Kanzlerin lädt am 24. Juni zum Autogipfel

Berlin. Die Bundesregierung will am 24. Juni bei einem Treffen im Kanzleramt über die Zukunft der Autoindustrie in Deutschland beraten. An dem Gespräch bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sollen mehrere Bundesminister, die Führungen von Union und SPD sowie Vertreter von Autobranche und Gewerkschaften teilnehmen, wie am Mittwoch aus den Reihen der Koalition gegenüber dpa verlautete. Thematische Schwerpunkte des Treffens am 24. Juni sollen künftige technologische Herausforderungen für die Autoindustrie und die Auswirkungen des Wandels auf Arbeitsleben und Beschäftigung sein. (dpa/jW)