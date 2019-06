EU setzt Schweiz unter Druck

Brüssel. Die EU-Kommission hat die Schweiz zur raschen Unterzeichnung des Abkommens über die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen gemahnt. Das Land müsse der Vereinbarung vor dem 18. Juni formell zustimmen, heißt es in einem Brief von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker an den Schweizer Präsidenten Ueli Maurer. Ansonsten werde die Anerkennung der Schweizer Börse in der EU zurückgezogen. Man sei zwar bereit, bestehende Bedenken zu klären. Der Vertragsentwurf werde aber »nicht neu verhandelt«. Am Freitag hatte die Schweiz eine Unterzeichnung des Abkommens abgelehnt und Nachverhandlungen in den Bereichen Lohnschutz und Rechte von Arbeitskräften gefordert. (dpa/jW)