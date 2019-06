EU formuliert Strategiepapier

Brüssel. Die Europäische Union will »selbstbewusster und mächtiger« werden. Das geht aus einem Entwurf der strategischen Agenda bis 2024 hervor, aus dem dpa am Dienstag zitierte. Dem Papier zufolge will sich die EU in den nächsten fünf Jahren auf die Stärkung von Sicherheit, Wachstum und Klimaschutz konzentrieren und mehr Einfluss in der Welt gewinnen. Das fünfseitige Dokument, das für den nächste Woche stattfindenden EU-Gipfel vorbereitet wurde, lässt laut dpa keine konkreten Initiativen erkennen, sondern formuliert allgemeine Richtlinien. (dpa/jW)