Nichts anbrennen lassen

Pavel Golovkin/AP/dpa Kann sogar liegend jubeln: French-Open-Gewinner Rafael Nadal

Sensationellerweise hat es Dominic Thiem endlich geschafft: In seiner insgesamt vierten Begegnung mit Rafael Nadal bei den French Open gelang es ihm, einen Satz gegen den Spanier zu gewinnen. Bis zu diesem Zeitpunkt, dem zweiten Satz des Finales am Sonntag, einem Re-Match des Endspiels vom vergangenen Jahr, lautete seine Satzbilanz in Roland Garros gegen Nadal 0:10. Und plötzlich, als ihm mit 7:5 der Satzausgleich gelang, schien das Unmögliche möglich. Auch im ersten Satz hatte der Österreicher durchaus Chancen. Er führte mit Break 3:2, gab danach seinen eigenen Service aber kläglich ab, hatte dann im siebten Spiel noch eine verzweifelte Breakmöglichkeit, die er freilich nicht nutzte. Nadal verlor nach seinem frühen Rückstand kein Spiel mehr.

Beim gewaltigen Aufwand der ersten beiden Sätze hatte Thiem alles gegeben. Zu schwierig schien die Aufgabe, zu ungleich waren die Voraussetzungen. Nadal hatte nach seinem glatten Dreisatzhalbfinalsieg gegen Roger Federer vom Freitag zwei Tage Pause gehabt. Thiems fünf nicht enden wollende Sätze seines Halbfinales gegen Novak Djokovic endeten nach Unterbrechungen erst am Samstag. Es kam, wie es kommen musste. Nadal stampfte den erschöpften Thiem in den beiden letzten Sätzen des Endspiels förmlich ein und gewann mit 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 seine insgesamt zwölften French Open.

Man muss sich vergegenwärtigen, dass dieser Dauersieger in Roland Garros seit seinem Debüt 2005 insgesamt erst zwei Matches verloren hat, das Viertelfinale 2005 gegen Djokovic und das Achtelfinale 2009 gegen den unvergessenen Helden Robin Söderling. 2016 zog Nadal wegen einer rätselhaften Verletzung vor der dritten Runde zurück. Die Gesamtbilanz des 33jährigen bei den French Open liegt somit bei 93:2.

Die French Open zeigten sich auch in diesem Jahr einmal mehr als reichlich langweiliges Tennisturnier. In der Herrenkonkurrenz sorgte in der ersten Turnierwoche eine Handvoll heroischer Machtes von Lokalmatadoren wie Nicolas Mahut, Lucas Pouille oder Benoît Paire wenigstens für die Unterhaltung der patriotischen Pariser. Mit dem weiteren Turnierverlauf hatten sie indes nichts zu tun. Insgesamt gab es ein einziges wirklich erinnerungswürdiges Match. Das 7:6, 5:7, 6:4, 3:6, 8:6 von Stan Wawrinka gegen Stefanos Tsitsipas im Achtelfinale. Der Schlagabtausch zwischen Wawrinkas alter Klasse und der hysterischen Exzentrizität des griechischen Emporkömmlings schenkte den French Open einen Hauch von Lebendigkeit, Drama und Generationskonflikt.

In der Damenkonkurrenz wiederum suchte man ein Match von vergleichbarer Qualität vergeblich. Naomi Osaka, Serena Williams und Angelique Kerber waren offensichtlich nicht in der Verfassung, bei dem Turnier eine größere Rolle zu spielen. Die Auslosung schien für eine – quasi ermogelte – Titelverteidigung von Simona Halep wie gemacht zu sein. Doch Halep war gegen die Wucht der 17jährigen US-Amerikanerin Amanda Anisimova im Viertelfinale (6:2, 6:4) überraschend chancenlos. Anisimovas Halbfinale gegen die spätere Turniersiegerin Ashleigh Barty nahm dann einen bizarren Verlauf. Barty führte im ersten Satz bereits 5:0, um ihn noch 6:7 zu verlieren, und auch im zweiten lag sie bereits 0:3 zurück. Danach versagten der 17jährigen die Nerven. Barty gewann 6:7, 6:3, 6:3. Im Finale ließ die auf Position acht gesetzte Australierin gegen die nicht gesetzte 19jährige Tschechin Marketa Vondrousova mit 6:1, 6:3 nichts anbrennen.

Barty ist für aktuelle Tennisverhältnisse mit 23 Jahren ebenfalls noch recht jung. Sie war eine herausragende Juniorenspielerin, hatte dann aber ihre Profikarriere zwischenzeitlich unterbrochen, um halprofessionell Cricket zu spielen. Nun ist sie French-Open-Siegerin, neue Weltranglistenzweite und im aktuellen Saisonranking – dem »Race to Shenzhen« – die Führende.