Italiens Industrie produziert weniger

Rom. In Italien trübt sich die Konjunktur in der Industrie weiter ein. Die Produktion schrumpfte im April überraschend. Wie die Statistikbehörde Istat am Montag mitteilte, gab es einen Rückgang von 0,7 Prozent. Bereits im März war die Industrieproduktion rückläufig gewesen. Das Minus betrug nach revidierten Istat-Angaben 1,0 Prozent. (Reuters/jW)