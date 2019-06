Hören ohne Zuhören

Stoyan Nenov/REUTERS Bulgariens Ministerpräsident Boiko Borisow (vorne, GERB) und EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber (l., CSU) auf einer EU-Wahlkampfveranstaltung in Sofia (19.5.2019)

Es war überall zu lesen: »Europa hört uns«, so die EU-Wahlkampagne 2019 der regierenden christlich-konservativen Partei »Bürger für europäische Entwicklung Bulgariens« (GERB), die seit knapp zehn Jahren in dem Land mit den größten sozialen Ungleichheiten in der EU an der Macht ist. Auch bei dieser Abstimmung lag GERB mit fast 31 Prozent der gültigen Stimmen eindeutig vor der zweitstärksten Partei im Land – der oppositionellen Bulgarischen Sozialistischen Partei (BSP, 24 Prozent). Damit ist Bulgarien eines der wenigen EU-Länder, wo die traditionellen Großparteien links und rechts vom Zentrum ihre Position halten konnten.

Diese Ergebnisse zeigen aber nur eine Scheinstabilität des parteipolitischen Status quo: 73 Prozent der Bulgaren sind nicht wählen gegangen – das ist die niedrigste Beteiligung im gesamten EU-Raum. »Euroskeptizismus« allein erklärt dies nicht – laut Eurobarometer zeigt Bulgarien im Vergleich zu anderen Mitgliedsstaaten ein hohes Vertrauen in die EU. Die Ergebnisse müssen in einem größeren politischen, historischen und sozialen Kontext betrachtet werden.

Seit 30 Jahren befindet sich das Land in einer nie als vollendet erklärten »Transition« vom Sozialismus hin zu liberaler Demokratie und Kapitalismus. Obwohl der Markt dereguliert ist, Staatseigentum privatisiert wurde und die Kapitalisten ständig neue Wege finden, um Kapital zu akkumulieren, wird in der öffentlichen Diskussion immer wieder die Meinung postuliert, dass Bulgarien sich nie vom »kommunistischen Totalitarismus« verabschiedet und deswegen eine fehlerhafte Form von Kapitalismus etabliert habe. Korruption und enge Verbindungen zwischen Staatsapparat und Großkapital werden vom politischen »Kommentariat« nicht als systematische Fehler der gegenwärtigen Wirtschaftsform angesehen, sondern als Zeichen einer »defekten« Implementierung des Kapitalismus.

Seit 30 Jahren wird das gleiche Rezept vorgeschrieben: noch mehr Deregulierung des Marktes und staatliche Unterstützung für die Wirtschaft, Unterminierung von Arbeitsrechten und tiefgreifende Kürzungen der öffentlichen Finanzierung von Sozialleistungen und -systemen. Das neoliberale Diktat hat dazu geführt, dass ein Drittel der bulgarischen Bevölkerung von Armut bedroht ist. Gleichzeitig wiederholt die wirtschaftliche und politische »Elite«, es sei das beste mögliche System, eine politische Alternative sei nicht nur unerwünscht, sondern auch undenkbar. Die Diskrepanz zwischen der alltäglichen Realität und den Versprechungen vom Wohlstand führt zu einem tiefgehenden Misstrauen in die Institutionen der liberalen repräsentativen Demokratie und zum Desinteresse am öffentlichen Leben, das sich in der niedrigen Wahlbeteiligung widerspiegelt.

Die EU und die Institutionen des globalen Kapitalismus haben bei diesen Prozessen eine aktive Rolle gespielt. Zwischen 1989 und 2007, als Bulgarien der Union beigetreten ist, wurden die neoliberale Experimente im Land unter anderem von der Weltbank und dem IWF unterstützt. Dabei wurden der Bevölkerung nach dem Karottenprinzip NATO- und EU-Mitgliedschaft als ultimative Belohnung für den Versuch, dem Westen gegenüber »aufzuholen«, vor die Nase gehalten. Seitdem Bulgarien offiziell zum »Elitenklub« gehört, wird das Land ständig »Monitorings« der EU-Kommission wegen Korruption unterzogen, während die korrupte regierende GERB-Partei weiterhin toleriert wird (etwa seitens der CDU, beide sind Mitglied in der Europäischen Volkspartei). Zudem werden bulgarische Staatsbürger als Europäer »zweiter Hand« behandelt, was am Beispiel der Arbeitsmobilität, die bis 2014 eingeschränkt war, sofort sichtbar wurde.

Die Hoffnungen vieler Bulgaren, dass die Lage sich durch die EU-Mitgliedschaft signifikant verbessern und der in Aussicht gestellte westeuropäische Standard endlich erreicht werde, haben sich als naiv erwiesen. Europa bleibt weiterhin ein »versprochenes Land«, was auch die Kampagne der Regierungspartei GERB – ungewollt – reflektiert: Europa ist da, es hört uns, ohne uns aber wirklich zuzuhören.