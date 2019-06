Späte Reue der New Yorker Polizei

New York. 50 Jahre nach den Protesten Homosexueller in der New Yorker Christopher Street hat sich die Polizei für die damals eingesetzte Gewalt entschuldigt. »Was passiert ist, hätte nicht passieren dürfen«, so Polizeichef James O‘Neill am Donnerstag. Nachdem Einsatzkräfte am 28. Mai 1969 die bekannte Schwulenbar Stonewall Inn gestürmt hatten, kam es in den darauffolgenden Tagen zu schweren Zusammenstößen zwischen Aktivisten und der Polizei. Der jährlich stattfindende Christopher Street Day geht auf diese Ereignisse zurück. (AFP/jW)