Malawi: Polizei geht gegen Proteste vor

Lilongwe. In Malawi hat die Polizei 18 Mitglieder der Kongresspartei (MCP) verhaftet, unter ihnen einen neugewählten Abgeordneten. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, seien die Verhaftungen wegen »Aufrufen zu Gewalt« erfolgt. »Wir werden auch weiter diejenigen festnehmen, die politische Gewalt organisieren oder an ihr beteiligt sind«. Das berichtete das malawische Nachrichtenportal Nyasa Times am Freitag. In dem Land wird seit mehreren Tagen gegen die Regierung protestiert. Die oppositionelle MCP wirft Staatschef Peter Mutharika Wahlfälschung vor. (jW)