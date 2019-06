Iran an Sabotage nicht beteiligt

New York. Nach den Angriffen auf vier Schiffe vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate gibt es bislang keine Beweise für eine Beteiligung des Iran. Das erklärten die Emirate, Saudi-Arabien und Norwegen am Donnerstag (Ortszeit) bei der Vorstellung ihrer Ermittlungsergebnisse vor dem UN-Sicherheitsrat. Am 12. Mai hatten die Emirate »Sabotageakte« gegen mehrere Öltanker und einen Frachter gemeldet. Der Vorfall hatte die Spannungen in der Region verschärft. Noch in der vergangenen Woche erklärten die USA, es gebe »keinen Zweifel« daran, dass der Iran hinter der Attacke steckt. (AFP/jW)