Schweiz ratifiziert EU-Abkommen nicht

Zürich. Die Schweiz will das von der EU angestrebte Rahmenabkommen über die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen beider Seiten vorerst nicht unterschreiben. Das Land verlange von der EU weitere Klärungen, teilte die Regierung in Bern am Freitag mit. Vor allem in den Bereichen Lohnschutz und Rechte von Arbeitskräften gebe es in der Schweiz Widerstand. In einem der EU am Freitag überbrachten Brief hieß es, erst wenn eine für beide Seiten befriedigende Lösung vorliege, könne die Vereinbarung unterzeichnet werden. Mit dem Rahmenabkommen soll die Menge an bilateralen Verträgen zwischen der EU und der Schweiz gebündelt werden. (AFP/jW)