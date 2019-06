Abschiebegesetz verschärft

Christoph Soeder/dpa Mann mit »Masterplan« gegen Migration: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Freitag im Bundestag

Am Freitag hat der Bundestag mit dem »Geordnete-Rückkehr-Gesetz« die von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) geplante Verschärfung des Abschieberechts mit einer Mehrheit von 371 Stimmen beschlossen. Das »Zweite Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht« soll es abgelehnten Asylbewerbern erschweren, sich ihrer behördlich angeordneten Abschiebung zu entziehen. 159 Parlamentarier votierten gegen die Vorlage, 111 enthielten sich, wie der Bundestag am Freitag auf seiner Internetseite mitteilte.

Konkret sollen demnach die Voraussetzungen für die »Sicherungshaft« abgesenkt werden, um ein »Untertauchen« der Betroffenen zu verhindern. Die sogenannte Vorbereitungshaft soll auf als »Gefährder« eingestufte Personen ausgeweitet werden, und das neue Instrument der »Mitwirkungshaft« soll der Mitteilung des Bundestags zufolge eine »Vorführung aus der Haft« ermöglichen, wenn »der Ausländer bestimmten Anordnungen zur Mitwirkung bei der Identitätsklärung keine Folge leistet«. Zudem soll bestehende Fluchtgefahr nicht länger ein notwendiges Kriterium sein, um »Ausreisegewahrsam« anzuordnen.

Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen warfen der SPD vor, diese habe sich aus Machtkalkül und gegen die eigene Überzeugung für diesen Gesetzentwurf entschieden. Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, nannte das Vorhaben eine »Anbiederung an Rassisten«. Der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel hatte in einem Namensbeitrag für das Handelsblatt (Freitagausgabe) seiner Partei geraten, sich nach dem Wahlsieg der Sozialdemokraten in Dänemark deren Kurswechsel in der Migrationspolitik zum Vorbild zu nehmen. Jelpkes Fraktionskollege Michel Brandt handelte sich einen Ordnungsruf von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) ein, weil er, als der AfD-Abgeordnete Gottfried Curio am Rednerpult stand, »Nazis aus dem Bundestag« gerufen hatte.

Mit deutlicher Mehrheit wurde am Freitag auch ein Gesetz beschlossen, welches das Abwerben von in Nicht-EU-Staaten ausgebildeten Fachkräften erleichtern soll. Die Beschränkung auf Engpassberufe soll ebenso entfallen wie die Vorrangprüfung, bei der untersucht wird, ob auch EU-Bürger für eine Stelle in Frage kämen. Wer Deutsch kann und ausreichend qualifiziert ist, soll auch zur Jobsuche für bis zu sechs Monate bleiben dürfen. (dpa/jW)