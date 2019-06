Argentinien gegen Bolsonaro

Natacha Pisarenko/AP/dpa

In Buenos Aires haben am Donnerstag Tausende gegen den Staatsbesuch Jair Bolsonaros demonstriert. Im Zentrum der Hauptstadt Argentiniens versammelten sich Gewerkschafter, Feministinnen und auch die »Mütter der Plaza de Mayo« (siehe Foto), um gegen die neoliberale und menschenfeindliche Politik des brasilianischen Präsidenten und seines argentinischen Amtskollegen Mauricio Macri zu protestieren. Diese diskutierten indes das geplante Freihandelsabkommen des Mercosur mit der EU sowie Möglichkeiten, die Putschversuche in Venezuela weiter zu unterstützen. (jW)